'I Vlada i sindikati će morati popustiti'

Nakon što je u petak - mjesec dana otkako je započeo štrajk u osnovnim i srednjim školama - održan takozvani konzultativni sastanak predstavnika Vlade i učiteljskih sindikata, danas popodne, poslije velikog prosvjednog skupa na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, trebao bi se održati "pravi" sastanak između predstavnika Vlade i sindikata na kojemu bi Vlada izašla sa svojom ponudom.

Tu su informaciju Jutarnjem listu neslužbeno potvrdili i izvori iz učiteljskih sindikata i iz Vladinih krugova. Lider sindikata Preporod Željko Stipić jutros je rekao kako očekuje da - nakon što poslijepodne završi prosvjed - i njega i druge sindikalne čelnike Vlada pozove na razgovor.

"Vjerujem da će poziv na razgovor stići nakon prosvjeda. Važno je da se približimo konačnom rješenju."

'Očekujem ponudu na stolu'

Jedan od sugovornika Jutarnjeg iz sindikalnih krugova danas je rekao kako očekuje da će Vlada na stol "baciti" svoju službenu ponudu.

"Vlada učiteljske plaće planira povećati kroz dodatak na plaće, a sindikati inzistiraju na povećanju koeficijenata za izračun plaća od 6,11 posto. Tu će, mislim, sindikati trebati malo popustiti. Vlada želi plaće povećati tek od 1. srpnja 2020., a sindikati žele povećanje odmah, od 1. siječnja. Tu mislim da bi Vlada trebala popustiti."

Očekuje se 2,5 posto dodatka

Izvor dodaje i ovo:

"A što se samog iznosa povećanja učiteljskih plaća tiče, mislim da će Vlada danas ponuditi 2,5 posto dodatka na učiteljske plaće od 1. siječnja i još dva posto veće koeficijente od 1. srpnja iduće godine. A konačni odgovor na Vladinu ponudu dat će ionako naši članovi sindikata koji će se referendumski izjašnjavati o Vladinoj ponudi. Bila ona ovakva kako ja pretpostavljam ili nešto drugačija."