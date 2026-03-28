Herojska intervencija na Sljemenu: Nakon 20 sati probijanja 150 učenika prevezeno u Zagreb

Svih 150 učenika i njihovih nastavnika iz Zagreba i drugih dijelova Hrvatske danas je oko 14.30 sigurno spušteno sa Sljemena, u konvoju 15 tehničkih i putničkih vozila Zagrebačkih cesta i ZET-a uz koordinaciju ureda i ustanova Grada Zagreba.

Podsjetimo, učenici i njihovi nastavnici boravili su na Sljemenu od početka tjedna u školi u prirodi te na državnom natjecanju iz ekonomije. Radi se o 80-ak učenika OŠ Rudeš i 20-ak učenika Prve katoličke osnovne škole u Zagrebu, kao i o 50-ak učenika iz 20-ak srednjih škola širom Hrvatske.

Zbog olujnog nevremena koji je u četvrtak zahvatio zagrebačku regiju nisu se mogli vratiti u Zagreb i ostali su zaglavljeni na Sljemenu.

U konvoju kojim su danas spušteni učenici sa Sljemena bio je i gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević. Iz gradske uprave pojašnjavaju kako bi se omogućilo spuštanje učenika sa Sljemenu trebalo je probiti put po Sljemenskoj cesti na koju su pala brojna stabla i na kojoj su se nalazile velike količine snijega.

Operacija probijanja puta od Blizneca do Sljemena je trajala 20 sati i u njoj je sudjelovalo 11 vozila i strojeva te vatrogasci DVD-a Gračani i radnici Zagrebačkih cesta.

Tomašević je izvijestio u petak da su učenici tog dana trebali ići doma, no da će radi opasnih uvjeta ostati do sutra na sigurnom na Sljemenu.

