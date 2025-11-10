Nadbiskup Uzinić komentirao incident na Zametu: 'Je li buđenje Rijeke to što se desetak mladića obuklo u crno?

U Rijeci je u nedjelju, 9. studenog održan koncert "Rijeka se budi" u povodu 100. obljetnice Riječke biskupije i 50 godina života najnagrađivanijeg riječkog glazbenika suvremene kršćanske glazbe Andreja Grozdanova.

Tijekom programa govor je održao i riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je komentirao subotnji incident na Zametu gdje je nekolicina mladića s fantomkama i palicama planirala napad na srpske karatiste, piše Informativna katolička agencija.

"Rijeka se budi. Što bi to bilo buđenje Rijeke? Je li buđenje Rijeke to što se desetak mladića obuklo u crno i želi napasti drugoga? Je li to buđenje koje želimo? Je li buđenje našeg hrvatskog naroda to da se stalno vraćamo u četrdesete i devedesete? Ili bismo trebali učiniti jedno drugo i drugačije buđenje. Kakvo nam to buđenje treba? Kakva nam Crkva treba? I kakvi nam onda kršćani u ovom našem društvu trebaju?", komentirao je Uzinić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Citirao papu Lava

Kao odgovor, citirao je Isusove riječi iz Lukina evanđelja "Duh Gospodnji na meni je On me posla blagovjesnikom biti siromasima".

"Siromasi su svi oni koji su na rubu. To su svi oni koji su isključeni; to su stranci, manjine, oni koji drugačije vjeruju, oni koji su siromašniji od mene i koji su u većoj potrebi od mene; to su zatvorenici, bolesnici i osobe s invaliditetom. Duh Božji na meni je i njima me šalje", rekao je.

"Papa nam kaže nam da smo ljubljeni i jer smo ljubljeni, da moramo ljubiti druge. Ljubav prema siromasima znači prema svima onima za koje nam se na prvu čini da i ne zaslužuju našu ljubav. Papa kaže da je to ljubav koja nadilazi prepreke, koja približava udaljene, ljubav koja ujedinjuje strance, koja čini bliskim neprijatelje. Koja ulazi u najskrivenije nabore društva", dodao je Uzinić.

Citirajući Papu zaključio je porukom Crkvi u Hrvatskoj. "Crkva koja ljubi, koja ne postavlja granice ljubavi, koja ne poznaje neprijatelje koje treba pobijediti, nego muškarce i žene koje treba ljubiti. To je Crkva koja je danas potrebna svijetu.To je Crkva koja je potrebna Rijeci i našoj domovini", poručio je nadbiskup Uzinić.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlada osudila novi incident u Rijeci, oštru poruku uputila i Rinčić: 'Nećemo tolerirati nasilje'