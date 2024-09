Svjedočili Bjelica i supruga, Ladić: 'Mamić mi je nudio isplatu 150.000 eura na crno. Nazvao me monstrumom'

Bivši vratar NK Dinama i hrvatske reprezentacije Dražen Ladić rekao je u ponedjeljak na osječkom Županijskom sudu da je dugovanje kluba od 400 tisuća eura naplatio nakon 17-godišnjeg sudskog procesa pa mu je, skupa s kamatama, Dinamo platio nešto manje od milijun eura.

U nastavku suđenja braći Mamić i ostalima, za izvlačenje novca iz Dinama, Ladić je posvjedočio da se s klubom nije uspio nagoditi oko isplate duga te kako mu je dano do znanja da klub neće platiti taj iznos i da, ako želi, to može pokušati izboriti putem sudske tužbe.

Napominje kako je sličan problem imalo još desetak igrača, među kojima Robert Prosinečki, Danijel Šarić, Joško Jeličić, Goran Jurić, Miralem Ibrahimović, Miljenko Mumlek i Igor Cvitanović.

Ladić navodi da je sudski postupak kojeg je pokrenuo 2002. trajao 17 godina te da je bilo raznih odugovlačenja procesa od strane kluba. Pojašnjava kako su u tome postupku donošene prvostupanjske odluke koje su potom ukidane i vraćane na ponovno postupanje, a pravomoćna presuda je donesena 2019. godine.

Potvrdio je da je s prvooptuženim Zdravkom Mamićem imao neformalni razgovor u kojem su pokušali riješiti problem klupskog dugovanja od 400 tisuća eura te da mu je Mamić ponudio isplatu 150 tisuća eura što je smatrao nekorektnim i nije pristao.

Tvrdi da mu Mamić nije pojasnio kako mu to namjerava isplatiti pa mu je Uskok predočio iskaz iz istrage u kojem je naveo da mu je Mamić rekao da će mu to platiti "na crno" na što on nije pristao.

Po iskazu iz istrage Ladić je kazao kako želi da bude sve po zakonu, na što mu je Mamić odgovorio da nije normalan i da je monstrum te ga pitao zna li koliko će on imati problema da mu nabavi tih 150 tisuća eura.

Nakon što mu je pročitan iskaz iz istrage Ladić je rekao da se ne sjeća točno riječi koje mu je Mamić uputio u tome razgovoru, ali da je očekivao da mu se novac plati na račun te da je to bio jedini put kada je o tome razgovarao sa Zdravkom Mamićem.

Na upite obrane kazao je da ne zna jesu li se sudski sporovi koje su pokrenuli igrači Goran Jurić i Joško Jeličić razlikovali od njegovog te potvrdio kako je nakon 17. godina sudskog spora, skupa s kamatama od kluba naplatio nešto manje od milijun eura.

Na upit Uskoka je li mu Zdravko Mamić rekao tko bi mu trebao isplatiti ponuđenih 150 tisuća eura, on ili klub, Ladić tvrdi da iz toga razgovora nije shvatio tko bi mu trebao platiti taj iznos.

Bjelica posvjedočio da je novac dobivao preko računa u Švicarskoj

Bivši trener Dinama Nenad Bjelica potvrdio je kako je sa Zdravkovim sinom Mariom Mamićem imao poslovni odnos jer je, po ugovoru kojeg su sklopili, radio "skautiranje" igrača na području bivše Jugoslavije za što je bio plaćen preko tvrtke čijeg se imena danas ne sjeća.

Istaknuo je da je Mamiću o svojim aktivnostima podnosio usmena i pismena izvješća te kako misli da mu je sve bilo plaćeno, a da nije dobivao nikakav novac "na ruke" već preko računa u Švicarskoj.

Na upit tužiteljstva je li račun imao od ranije ili ga je otvorio za potrebe ovih transakcija Bjelica je kazao da je račun u Švicarskoj imao od ranije i to od 90-ih godina dok je još igrao nogomet u Španjolskoj.

Svjedočila je i Bjeličina supruga Senka Bjelica. Suđenje se nastavlja u utorak.

U tzv. aferi "Dinamo 2" za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine, ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao, klub oštetili za više od 19 milijuna eura.

Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe, a da je, uz navedeno, NK Dinamo neosnovano obvezan za plaćanje dodatnog iznosa od još 7,35 milijuna eura.

