Prva reakcija Mamićeve odvjetnice nakon europske odbijenice: 'Ima nešto puno opasnije...'

Zdravko Mamić dobio je novi udarac! Europski sud za ljudska prava odbio je tužbu njega i brata Zorana protiv Hrvatske u kojoj su tvrdili da nisu imali pravedno suđenje u postupku "Dinamo 1" zbog optužbi za izvlačenje novca iz tog kluba.

Do 10 sati možda je postojala mogućnost njegova povratka u Hrvatsku, ali nakon ove objave, ta mogućnost je znatno smanjena. Naša reporterka Ivana Ivanda Rožić donosi prvu reakciju njega odvjetničkog tima. Razgovarala je s odvjetnicom Lidijom Horvat, koja je pisala ustavnu tužbu, ali i tužbu Europskog suda za ljudska prava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Horvat priznaje da ju je odluka zatekla: "Iznenađena sam, tako nešto je rijetko u praksi Europskog suda. Kada sud odluči proglasiti predmete nedopuštenim, onda to čina na početku, prilikom prve trijaže, prilikom odlučivanja. Ovdje je situacija bila iznimno interesantna i očekivali smo da će usvojen biti barem jedan dio, ako ne i sve, jer je Sud komunicirao čak četiri predmeta Vladi Republike Hrvatske i taj predmet nazvao 'impact case', predmet koji je odlučan za cijeli sustav."

Odvjetnica je potvrdila da se Europski sud bavio Mamićevim mitom. "To je bio samo jedno od pitanja, je li on imao pravo na neovisan i nepristran sud upravo zbog tog mita, i to je zapravo sukus cijele odluke", govori Horvat te napominje da Sud nije razmatrao ništa drugo. "To nas je jako iznenadilo. Uskratiti bilo kakvu konvencijsku zaštitu zato što je navodno zloupotrebio svoje pravo i time odbiti ulazak u odlučivanje o svim drugim povredama prava koja su užasno važne, ne samo za Zdravka Mamića nego za cjelokupni sustav, je iznenađujuće", dodaje Horvat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odvjetnica je potvrdila da se čula s Mamićem. "Nezadovoljan je i iznenađen ovakvom odlukom, kao i ja. Ne mogu razumjeti da je s jedne strane Europski sud stavio naglasak na zaštitu sustava od zlouporabe pojedinaca, s čime se možemo svi u pravnoj struci složiti da može biti opasno za sustav. Međutim, smatram da je puno opasnije za sustav ono što Europski sud uopće nije razmatrao, a to je da je time poslao poruku da jedna kaznena, hrvatska presuda, koja je donijeta od strane korumpiranih sudaca, ostaje ovime na snazi", zaključuje Horvat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa