Europski sud odlučuje o tužbi Mamića protiv RH: Prihvati li je, presuda će pasti

Odlučujući je dan za braću Zdravka i Zorana Mamića. Danas će Europski sud za ljudska prava objaviti odluku o tužbi Mamića i ostalih protiv Republike Hrvatske. Riječ je o prvom procesu za izvlačenje novca iz Građanskog nogometnog kluba Dinamo Zagreb. Podsjetimo, braća Mamić i poreznik Milan Pernar pravomoćno su proglašeni krivima i dobili su zatvorske kazne. Samo je Pernar bio u zatvoru, ali je bio teško bolestan, pa su ga ranije pustili na slobodu, a on je lani preminuo.

Osuđen je i Damir Vrbanović. On je u lipnju dobio presudu županijskog suda, nju je potvrdio i Vrhovni sud tri godine kasnije (2021. godine). Ipak, Vrbanović podnosi ustavnu službu nakon što je izbila afera o podmićivanju sudaca, pa je presuda protiv njega ukinuta, a proces je vraćen na novo suđenje koje se još čeka.

Odluka iz Strasbourga može preokrenuti cijeli slučaj jer ako prihvate Mamićevu tužbu i to da su mu povrijeđena ljudska prava zbog izvlačenja novca, presuda će pasti i slučaj ide na novo suđenje.

"U slučaju da sud utvrdi povredu ljudskih prava Zdravka Mamića, to za sobom povlači obnovu kaznenog postupka u kojem je došlo do povrede njegovih prava što znači da bi došlo do ponovljenog suđenja u tom kaznenom postupku. Duboko vjerujemo da će do toga i doći jer je notorno da Zdravko Mamić nije imao pravično suđenje", rekao je za Večernji.hr Mamićev odvjetnik Filip Glavaš.

