Bivši Mamićev pomoćnik opravdavao težak poraz: 'Napravili smo dva crvena, ali ne namjerno'

Srpski TSC iz Bačka Topole uvjerljivo je izgubio od izraelskog Maccabija (3:0) u prvoj utakmici play offa Europske lige, a nakon utakmice trener TSC-a, hrvatski strateg Dean Klafurić, prokomentirao je susret.

"Utakmica je završila našim visokim porazom. Znamo da je ovo playoff s dva susreta, znamo da nas čeka uzvrat pred našim navijačima. Čestitam Maccabiju na pobjedi, ali i mojim igračima na zalaganju, trudu i hrabrosti i viteškoj borbi u nastavku sa dva igrača manje", rekao je na početku pa dodao:

"Mislim da je to bilo jako dobro sa naše strane sa obzriom na okolnosti na terenu. Šteta što nije okrunjeno sve pogotkom Saše Jovanovića, to bi bila nama nagrada za trud i zalaganje. Neobična utakmica zbog dva crvena kartona pred prvog poluvremena. Dosuđen je ofsajd, pa je bio crveni i to se događa u većim utakmicama. Napravili smo dva crvena, ali nismo ih sigurno napravili namjerno. Igrači uvijek žele donijeti dobru odluku, nitko sigurno nije namjerno dobio crveni, a to nije za preveliku osudu. Kritika je samo da se bolje reagira."

Klaufrić je hrvatski trener koji je vodio naše klubove Goricu, Hrvatski dragovoljac i Slaven Belupo, a u Dinamo je bio pomoćnik Zoranu Mamiću.

