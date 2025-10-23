Ako vidite ovu zmiju u Zagrebu odmah zovite ovaj broj: 'Nekom je na moru ušla u auto i stigla ovamo...''

Na području Trešnjevke jučer je viđena zmija, a kako javlja udruga za očuvanje okoliša Hyla radi se o mladom četveroprugom kravosasu (Elaphe quatuorlineata).

"Kravosasi su mirne i bezopasne zmije i nema razloga za zabrinutost", napominju iz ove udruge, te dodaju kako je ova mlada jedinka vjerojatno slučajno završila u Zagrebu, ušavši nekome u auto na moru, jer ovo su zmije vezane uz naš mediteranski pojas.

Zadnji put je viđena na križanju Nove ceste, Drenovačke ulice i Gagarinovog prolaza. "Pošto se radi o strogo zaštićenoj vrsti, pozivamo građane da nam dojave ako je i danas ugledaju, kako bismo je mogli pravilno zbrinuti", poručuju iz Hyle.

Udruzi koja okuplja znanstvenike i stručnjake s raznih polja biologije možete se javiti na njihov broj telefona 01 2348 279 ili preko njihova Facebook profila OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Piton iz Dubrave još uvijek nema vlasnika: 'Ljudi u Zagrebu često drže i otrovne i invazivne zmije'