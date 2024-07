Od jutra sunčano u cijeloj zemlji. U unutrašnjosti su noći još uvijek dosta ugodne i može se rashladiti, dok vrućina ne popušta na moru.

U kopnenom dijelu sunčano i vruće nastavit će se i poslijepodne. Prevladavat će vedrina, a zapuhati slab ili umjeren jugozapadnjak zbog kojeg će sljedećih dana postupno rasti temperature.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slabo jugo i jugozapadnjak zapuhat će i u Dalmaciji. Ovdje i dalje vruće, ali zbog bure proteklih dana more je malo hladnije pa se sada ima gdje i osvježiti.

I na sjevernom dijelu stupanj-dva niža temperatura u moru, ali zato vani vruće - oko 33 stupnja. U gorskom dijelu sunčano uz razvoj dnevne naoblake.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Kraj vikenda donosi nam i mogućnost za razvoj jačeg grmljavinskog nevremena i to krajem nedjelje u središnjem dijelu unutrašnjosti, a u noći s nedjelje na ponedjeljak u istočnom i gorskom dijelu. Većinom je pred nama ipak sunčan, ali i malo manje vruć tjedan. Stalno će pomalo i puhati i to sjeveroistočnjak pa će biti manje sparno.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu najprije jedno upozorenje, a to je bura koja će navečer u nedjelju zapuhati i to prilično naglo. Bit će umjerena do jaka, ali u podvelebitskom dijelu imat će i olujne udare! Osim toga bit će pravi ljetni tjedan - vrlo tople noći i vrući i vrlo vrući dani podići će opet i temperaturu mora koje se nakon ovotjedne epizode bure ipak malo izmiješalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa