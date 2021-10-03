Možemo! pobijedio na prijevremenim izborima u Pazinu s natpolovičnom većinom

Lista platforme Možemo! pobijedila je u nedjelju na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Pazina, dobivši 48,86 posto glasova birača, odnosno sedam od 13 vijećničkih mjesta, potvrdio je za Hinu predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva Denis Hek.

Prema prvim neslužbenim rezultatima današnjih prijevremenih izbora u Gradu Pazinu, lista platforme Možemo dobila je 1329 glasova, odnosno 48,86 posto, a time i sedam vijećnika u Gradskome vijeću.

Lista IDS-HNS-HSU osvojila je 682 glasa, odnosno 25,07 posto i četiri vijećničkih mjesta, lista HDZ-a 333 glasa odnosno 12,24 posto te jednog vijećnik, dok je Lista grupe birača nositelja Željka Mraka osvojila 221 glas odnosno 8,12 posto i također jedan mandat.

Bez ijednog vijećnika u pazinskom Gradskom vijeću ostala je Lista SDP-a koje je dobila samo 155 glasova odnosno 5,69 posto glasova.

Gotovo potupna samostalnost

Možemo! će tako u pazinskom Gradskom vijeću sada imati 7 od 13 vijećnika, čime si ta politička platforma osigurava gotovo potpunu samostalnost u donošenju odluka.

Današnje prijevremene izbore za novi saziv Gradskog vijeća Pazina obilježila je mala izlaznost s obzirom da je od ukupno 7249 birača na birališta izašlo svega 2753 odnosno 37,98 posto birača. "Važećih listića bilo je 2720 ili 98,8 posto a nevažećih 33 odnosno 1,2 posto. Izbori su protekli u najboljem redu", potvrdio je predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva Denis Hek.

Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić iz platforme Možemo!Pazin nije skrivala zadovoljstvo ostvarenim rezultatima zahvalivši se svim biračima koji su se odazvali na birališta.

"Svjesni smo svoje odgovornosti i prilike koje nam je Pazin pružio. Nastojat ćemo 300 posto opravdati povjerenje. Svjesni smo izazova, ali i činjenice da ne možemo sve riješiti odmah. idemo korak po korak, izazov po izazov sigurni da će grad Pazin za četiri godine biti puno bolji grad za život nego što je danas. Sigurna sam da ćemo gradu donijeti puno pozitivnih promjena u odnosu na razdoblje do sada", poručila je gradonačelnica Jašić.

Žele bolji Pazin

Nositeljica liste Enna Peroš izjavila je da žele bolji Pazin. Dodala je da će ova lista zajedno s izvršnom vlasti aktivno podupirati gospodarski razvoj i projekte za što bolje iskorištavanje sredstava iz EU fondova te kontinuirano raditi na unaprjeđivanju odgoja i obrazovanja te kvalitetnijem rješavanju komunalnih i drugih potreba građana i građanki Pazina.

Izbori za Gradsko vijeće Pazina su se danas održali jer nakon redovitih lokalnih izbora u svibnju nijedna od pet stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću nije imala potrebnu većinu. Gradsko vijeće nije se uspjelo konstituirati u zakonskim rokovima ni nakon tri pokušaja, pa je Vlada raspisala prijevremene izbore i imenovala svog Povjerenika za poslove iz nadležnosti Vijeća. Na prijevremenim izborima za pazinsko Gradsko vijeće natjecalo se pet kandidacijskih lista, koliko ih je bilo i na redovitim lokalnim izborima u svibnju.