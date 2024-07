Policija upozorava - u petak, subotu i nedjelju od 19.30 do 6.30 redari i policija će uspostaviti blokadne punktove u užoj zoni sportskog kompleksa i za sav promet će biti zatvorene ulica Hrvatske mornarice od raskrižja s ulicom Domovinskog rata do raskrižja s ulicom Ante Starčevića; ulica Mike Tripala od križanja s Putom Supavla do raskrižja s ulicama Velimira Terzića i Put Brodarice i ulica Put Brodarice.