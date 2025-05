Primorac dao rok: 'Vjerujemo da će banke prepoznati priliku'

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac izjavio je kako vjeruje da će banke prepoznati koristi od uspostave nacionalne bankomatske mreže, no ako je i ne uspostave, građani ne trebaju biti zabrinuti jer su u "potpunosti zaštićeni" novim zakonskim prijedlogom.

Naime, u saborskoj proceduri se nalaze izmjene zakona o usporedivosti naknada, kojima je cilj građanima osigurati besplatan račun za redovna primanja.

Paket besplatnih usluga uključuje otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, korištenje internetskog ili mobilnog bankarstva, uplatu i podizanje gotovine na šalterima ili bankomatima, primanje novčanih uplata u eurima iz Hrvatske i inozemstva, izdavanje i korištenje debitne kartice te plaćanje karticom u trgovinama.

Nove izmjene zbog upozorenja HNB-a

Prvotnim prijedlogom građanima je trebalo biti besplatno i pet podizanja novca na bankomatu druge banke, dakle one kojoj nisu klijenti. No, Hrvatska narodna banka (HNB) se očitovala kako bi to moglo "značajno ugroziti stabilnost poslovanja banaka".

Stoga, izjavio je Primorac, pojavila se ideja o uspostavi nacionalne bankomatske mreže, pa tako i o potpisivanju memoranduma o razumijevanju između Ministarstva financija, HNB-a i banaka.

U tom smislu vođeni su određeni razgovori s bankama, no pritom su iz Ministarstva financija stekli dojam da se bankama "baš previše ne žuri" s uspostavom te mreže, a i neke odredbe koje su predlagale ne bi bile "baš najkorisnije" za hrvatske građane.

"S obzirom da smo bili nezadovoljni prijedlogom banaka u okviru toga memoranduma, odlučili smo uputiti u saborsku proceduru zakon koji praktički ima ugrađenu odredbu koja će omogućiti građanima dvije besplatne transakcije mjesečno na bankomatima drugih banaka", izjavio je Primorac nakon sjednice Vlade.

Banke imaju rok za uspostavu bankomatske mreže

No, kada je riječ o potonjoj odredbi, postoji i prijelazni rok, do 1. siječnja 2027. godine, do kada banke imaju vremena uspostaviti nacionalnu bankomatsku mrežu, pa ako je ne uspostave od tada će morati omogućiti svakom potrošaču koji nije njihov klijent da bez naknade dva puta u mjesecu podigne gotov novac sa svog računa.

Prijelazni rok postoji, rekao je Primorac, jer uspostava zajedničke mreže bankomata nije jednostavno pitanje.

Smatra poželjnim da banke pristupe osnivanju bankomatske mreže, da bi to bilo dobro i za njih, međutim ako do toga i ne dođe, istaknuo je, građani su u potpunosti zaštićeni jer će imati pakete koji će biti u potpunosti besplatni i dostupnost gotovog novca tako će biti osigurana.

"Bilo bi nam drago kada bi banke uspostavile nacionalnu bankomatsku mrežu. One to mogu uspostaviti same, mogu uspostaviti uz pomoć države i otvoreni smo za razgovore o svim modalitetima. Vjerujemo da će prepoznati priliku koja im se pruža i koristi od uspostave te mreže, no ukoliko to i ne učine, to građane uopće ne treba zabrinjavati.", izjavio je Primorac.

Rekao je i da to što sporazum neće ili hoće biti potpisan ima utjecaj isključivo na međusobne odnose banaka, njihovu profitabilnost, troškove i sve ostalo što je s time povezano.

