Ministar Ostojić za RTL Danas pojasnio što plan iz Bruxellesa znači za Hrvatsku

Noćas je u Bruxellesu pao dogovor o rješavanju izbjegličke krize na balkanskoj ruti. Sve su zemlje preuzele neke obveze, ali svaka uz ogradu - vidjet ćemo kako će se ponašati ostali.

Isto tvrde i hrvatski premijer Zoran Milanović i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić koji obećavaju da Hrvatska neće postati tzv. hot spot.

Ministar Ostojić je u RTL-u Danas pojasnio što dogovor u Bruxellesu znači za Hrvatsku i postoji li mogućnost da će se u Hrvatskoj duže zadržavati veći broj izbjeglica.

Mijenja li i što ovaj dogovor za Hrvatsku u odnosu na dosadašnje postupanje u izbjegličkoj krizi?

Sam dogovor bi trebao unaprijediti koordinaciju na kojoj smo mi inzistirali i ranije. Mi i sada u svakom trenutku obavještavamo drugu stranu o tome kada dolaze vlakovi i autobusi, iz jednostavnog razloga što je neprihvatljivo da prihvaćamo da bude 2 i pol tisuće ljudi koji odlaze u Sloveniju, a da ih mi primamo 11 tisuća.

Što se tiče ostatka priče koji je vrlo važan, na osnovu ovih zaključaka Hrvatska definitivno neće postati hot spot. Sve zemlje na ruti moraju imati privremeno utočište za okrjepu. Hrvatska je to već napravila. Ima ga sada u Opatovcu, pripremljen je zimski tranzitni centar, a hot spotovi moraju proraditi u Grčkoj. To mi uporno govorimo tijekom cijele ove krize, mjesto na kojem se to mora riješiti je Grčka i napokon je došlo do toga da će to proraditi.

Spominje se broj od 50 tisuća izbjeglica koje se treba smjestiti na toj ruti. Koliko bi njih trebalo doći u Hrvatsku i može li se dogoditi da ih bude više tisuća?

Vrlo je jednostavno, samo treba pročitati izjavu koju su usvojili ne samo čelnici EU, nego i zemalja na ruti, ona je obaveza za sve. Kao što privremeno utočište treba imati Hrvatska, tako ga moraju imati i Austrija, Slovenija, Srbija i Makedonija. Ta brojka od 50 tisuća je nastala iz zahtjeva UNHCR-a kojem nije dovoljno da, što njihove procjene vjerojatno dobro govore, da 50.000, koliko se Grčka obvezala, plus UNHCR u samoj Grčkoj, da bi im nedostajalo dodatnih kapaciteta. Međutim, nitko nije rekao gdje to treba biti. I onaj strah koji bi se eventualno mogao širiti... mora svima biti jasno da je prvi udar na Grčku. I prema tome, najbolje rješenje je ono koje oni jesu predložili, a to je smještaj u prazne hotele u Grčkoj koji mogu primiti toliko izbjeglica.

Dobro, to je onih prvih 50 tisuća, a što je s ovih drugih 50 tisuća?

Znači 50 tisuća u hot spotu, a 50 tisuća u Grčkoj koja ima dovoljno praznih hotela.

Ali dogovor je od sinoć da će ih se 50 tisuća smjestiti na balkanskoj ruti? To nije točno?

Ja govorim o privremenim utočištima, nitko ne govori o tim brojkama. Kada govorimo o hot spotovima, to su mjesta na kojima se puno duže mora raditi. Sve ostalo su obaveze povećanja kapaciteta u smisliu da prihvaćate određeni broj ljudi radi toga da ne bi došlo do zagušenje u bilo kojoj drugoj zemlji.

Koliko će ti ljudi boraviti u Hrvatskoj i koliko će ih u jednom trenutku biti? Koliko smo ih mi spremni prihvatiti?

Upravo onoliko koliko mi to i sada radimo. Svi mogu na ovom primjeru naučiti, u Hrvatskoj vlada potpuni red, nikakvog problema nema. Prema tome, ne treba se organizirati na 24 lokacije kao što se to sada radi u Sloveniji. Koncentrirati se na jednu, osigurati dovoljno kapaciteta, svu skrb koja je potrebna, registracija i tranzitiranje dalje.

Do 15 sati u Hrvatsku ušlo 5873 migranata i izbjeglica

U Hrvatsku je ponedjeljak do 15 sati ušlo 5873 migranta i izbjeglica, a od početka migracijske krize njih 259.049, objavio je MUP.

Trenutačno je u privremenome prihvatnom centru u Opatovcu 2780 osoba, a i dalje se očekuje veliki pritisak izbjegličkog vala iz Srbije, navodi MUP.

Dogovor ministara unutarnjih poslova Hrvatske i Srbije Ranka Ostojića i Nebojše Stefanovića provodi se na području Berkasova, s kojega izbjeglice i migranti ulaze u Hrvatsku preko negdašnjega malograničnog prijelaza Bapske.

U odnosu prema razdoblju prije dogovora, u Berkasovu se sada provodi kontrolirani ulazak izbjeglica i migranata u Hrvatsku tako da se na granicu s Hrvatskom propuštaju u skupinama po pedeset osoba. Na samoj granici u ponedjeljak poslijepodne stanje je mirno iako izbjeglice i migranti neprestano pristižu.

Već na samom prilasku granici srbijanski policajci raspoređuju ih u skupine po pedeset osoba te jednu po jednu skupinu, nakon dojave s hrvatske strane, puštaju do granične crte preko koje ulaze u Hrvatsku. Kad se smjeste u autobuse, izbjeglice i migranti prevoze se do prihvatnog centra u Opatovcu.

Duž cijelog puta od dva i pol kilometara, od raskrižja Berkasovo-Šid, na kojem se autobusi iskrcavaju, vidljive su goleme količine otpada koje uklanjaju djelatnici šidskoga komunalnog poduzeća, volonteri tei zatvorenici iz Srijemske Mitrovice kojima je, kako se neslužbeno moglo čuti, zbog angažmana na uklanjanju otpada na Berkasovu, obećano da će im se smanjiti zatvorska kazna za godinu dana.

Duž prilazne ceste srbijanska policija postavila je metalne ograde kojima se izbjeglice i migranti usmjeravaju prema granici s Hrvatskom, no njih uskoro ne bi trebalo biti jer će u skladu s dogovorom Ostojića i Stefanovića izbjeglice i migranti u Hrvatsku ulaziti isključivo vlakom koji bi ih od Šida vozio do prihvatnoga centra u Slavonskome Brodu.