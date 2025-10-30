Ministar Bačić proglasio kamp kućice 'montažno mobilnima', arhitekti se promptno pobunili

Ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar turizma Tonči Glavina poručili su u četvrtak kako su se suglasili da će se kamp kućice definirati kao montažno-mobilne pokretne kućice, a ne kao građevine, kao što je to prvotno bilo zamišljeno. Nakon sjednice Vlade novinarima su dodatno objasnili kompromisno rješenje za kamp kućice u sklopu novog Zakona o prostornom uređenju rekavši kako među njima nije nastao prijepor zbog tog zakona.

Zakonom o prostornom uređenju se, među ostalim, propisuju nove odredbe koje će vrijediti za kampove, a onda unutar njih i kamp kućice. Prema predloženom Zakonu, kamp kućice, rekao je Bačić definiraju se kao "modularno-montažne pokretne kućice" za čije postavljanje ne treba građevinska dozvola niti glavni projekt, već lokacijska dozvola.

Kako je rekao ministar Bačić sve će se riješiti Pravilnikom o jednostavnim građevinama. "Ovdje smo za mobilnu kućicu ostavili mogućnost da se ona postavlja u kampu tamo gdje je lokacijskom dozvolom za nju predviđena lokacija kako ne bi došlo do preizgrađenosti, prebetoniziranosti tog prekrasnog dijela jer ovdje govorimo, o zaštićenom obalnom području", istaknuo je Bačić.

Treba razlikovati kampove koji su na području naselja i one koji su izvan. U kampovima koji su u naselju nema građevina i kamp kućica unutar 25 metara od obale, izvan tih 25 metara mogu se postavljati i to do ukupno 30 posto izgrađenosti kampa, objasnio je ministar dodajući kako je dosad bilo 10 posto plus mobilne kućice. Ako je riječ o kampu izvan naselja, dakle o izdvojenom građevinskom području, ta se odredba odnosi na 100 metara.

Komora arhitekata: Kamp kućice su građevine

Hrvatska komora arhitekata poručila je u četvrtak da se ne slaže sa stajalištem Ministarstva turizma i sporta po kojem mobilne kućice nisu građevine te bi mogle biti smještene tek 25 metara od obale, smatrajući to nestručnim.

Hrvatska komora arhitekata (HKA) reagirala je priopćenjem nakon danas iznijetih stajališta ministra turizma da mobilne kućice nisu građevine.

Kako ističu, Komora podržava rješenje u Prijedlogu novog Zakona o prostornom uređenju kojeg je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prema kojemu se mobilne kućice ne smiju postavljati unutar 100 metara od obalne linije u izdvojenim građevinskim područjima, te 25 metara u naseljima ugostiteljsko-turističke namjene, uz rok prilagodbe od osam godina.

Mobilne kućice, stoji u priopćenju, u naravi su fiksna građevina, nastala građenjem i izvedena od svrhovito povezanih građevnih proizvoda. Postavlja se na temelje i priključena je na komunalnu infrastrukturu (voda, odvodnja, struja), ne uklanja se sezonski odnosno ne mijenja položaj godinama (u naravi nije mobilna) već je trajno povezana s tlom, te ima karakter montažne građevine, tvornički predgotovljene i montirane na temeljnu konstrukciju ili nosivu podlogu.

'Po utjecaju na prostor odgovara zidanoj zgradi'

Po utjecaju na prostor "mobilna kućica“ u potpunosti odgovara zidanoj ili montažnoj zgradi. Dodatan problem predstavljaju prateći sadržaji poput bazena, terasa i nadstrešnica koje su, također, nedvojbeno građevine, smatra Hrvatska komora arhitekata.

Na temelju važećeg Zakona o prostornom uređenju, uvjet za proširenje građevinskog područja je kriterij izgrađenosti, ističu arhitekti te dodaju da se, pozivajući se na Zakon, dozvoljavalo proširenje postojećih kampova, pri čemu se izgrađenost bazirala na postotku prostora zauzetog građevinama.

Bujanjem gradnje pod krinkom naziva „mobilne kućice“, premašuju se svi planski kriteriji izgrađenosti i ne osiguravaju temeljni zahtjevi sigurnosti koje bi takva građevina i skup građevina trebali zadovoljavati.

U očitovanju na prijedlog Zakona o prostornom uređenju HKA je, između ostaloga, navela kako se gradnja u prostoru ograničenja, a posebice izvan građevinskog područja, mora pažljivo ograničiti Zakonom, i to isključivo na gradnju koja je po svojoj prirodi vezana uz tradicionalni način življenja, poljoprivredu i marikulturu, a što po svojoj prirodi i namjeni pripada neposrednom obalnom pojasu.

Kako je i predviđeno odredbama Prijedloga Zakona, HKA podržava stroga ograničenja za planiranje u prostoru ograničenja, osobito izvan građevinskog područja te su, ističu, predložili i još strože ograničavanje površina za takvu gradnju.

