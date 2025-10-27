Milanović pokazao veliko srce: Pogledajte dirljive trenutke u Uredu predsjednika

Predsjednik RH Zoran Milanović primio je u ponedjeljak djelatnike te korisnike i njihove roditelje Centra za rehabilitaciju Down syndrom centar Pula, nevladine i neprofitne institucije osnovane 2005., jedine institucije te vrste u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi.

Djelatnici Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula, predvođeni v.d. ravnateljem Srećkom Butorcem, upoznali su predsjednika Milanovića s djelatnošću te nevladine i neprofitne institucije osnovane 2005. godine, priopćeno je iz Ureda predsjednika Republike.

Istaknuli su da je pulski Centar prva i jedina institucija te vrste u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. Osnovne djelatnosti Centra su rad s osobama s Downovim sindromom, zaštita njihovih prava i prava njihovih obitelji, socijalna integracija u lokalnu zajednicu i poboljšanje kvalitete njihovog življenja, priopćeno je iz Ureda predsjednika RH Zorana Milanovića.

Korisnicima iz Pule, Istre i cijele Hrvatske Centar pruža usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka na 1.800 četvornih metara prostora u središtu Pule, a do danas je u rehabilitaciju Centra bilo uključeno više od 600 obitelji iz cijele Hrvatske, pa i regije, rečeno je.

Centar priprema i projekt trajnog smještaj osoba s Downovim sindromom koji je trenutačno u fazi prikupljanja potrebnih administrativnih dozvola. U Centru se nadaju da će taj projekt uskoro biti stavljen u funkciju kao kruna dvadesetogodišnjeg djelovanja Centra.

Osim v.d. ravnatelja Centra za rehabilitaciju Down syndrom centar Pula Srećka Butorca, u Uredu predsjednika Republike bili su djelatnici Centra Branka Butorac, Goran Usainović, Sandra Piljan Matan i Izabela Đaković, korisnici centra Cvita Markulin, Zarra Martinović, Gabriela Pašalić, Lea Butorac, Roberto Mohorović, Dino Sloković, Karolina Krstevska, Carla Rojnić, Lando Dušan, Dorja Čaušević, Ana Bašić, Kristina Ivančić, Andrija Krot Novosel, Nives Petrović i Dario Geng te njihovi roditelji.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković, navodi se u priopćenju iz Ureda predsjednika Milanovića.

