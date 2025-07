Milanović: 'Obratio sam se Trumpu i ovo sam mu rekao bez ulizivanja'

Predsjednik Zoran Milanović u utorak je ugostio slovačkog predsjednika Petera Pellegrinija, a obojica su potom dala izjavu za medije.

Na pitanje o članstvu Ukrajine u Europskoj uniji, Milanović je poručio: "EU, nažalost, godinama mrcvari neke tako što im odugovlači pregovore - Crnu Goru, Albaniju... U tom smislu razgovarati o Ukrajini u EU je legitimno, ali mogu primijetiti da je to zemlja čije teritorijalne perspektive nisu jasne".

"U ratu je, a ne vidim da ispunjava opće uvjete članstva. To su činjenice. Što će biti dalje, odlučit će EU. Iskreno, mislim da je ta vrsta obećanja licemjerna i neiskrena. Takav je odnos prema Ukrajini od prvog dana, još od 2013. Puno sam o tome govorio", nastavio je Milanović.

'Obratio sam se Trumpu'

Prokomentirao je i izdvajanja za obranu. "Mi smo praktički poklonili Ukrajini 35 tenkova, a praktički nismo dobili ništa zauzvrat. Od Njemačke smo dobili mrvice. Obratio sam se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i rekao mu bez ulizivanja da bi trebalo držati cijene oružja dolje. Amerikanci, Nijemci, Francuzi i Britanci su kao prodajni agenti vlastitih obrambenih industrija. S druge strane mi smo kupci i kupujemo ludo skupu robu", kazao je Milanović i poručio da su "to činjenice i kome se ne sviđaju, neka prestane živjeti u svijetu fantazije".

Osvrnuo se i na činjenicu da se Slovačka zbog premijera Roberta Fica, kojeg neki nazivaju "ruskim čovjekom", nalazi na udaru kritika zbog odnosa prema Rusiji. "Kad se nekoga nazove ruskim čovjekom, što to znači? Poznajem Fica 20 godina, bio je lider socijaldemokratske stranke. On ruski čovjek? Onda sam poznavao nekog drugog čovjeka. Ni po čemu to nije", kazao je Milanović.

"Što se tiče rata u Ukrajina, uvijek sam na strani slabiji. Ali na strani Ukrajinaca, a ne vlasti. To je velika zemlja koju je trebalo tretirati na poseban način. Uskoro neće imati ni za mobilizaciju, to je očiti. Nema ih ni Rusija, a da je Vladimir Putin pravi diktator, on bi mobilizirao sve koje želi. Ali nije, on je nešto između", poručio je predsjednik Milanović.

