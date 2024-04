Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović obišao je radove na izgradnji novog dječjeg vrtića u Općini Đelekovec, kao i projekt nastavka gradnje Sportsko-rekreacijskog centra Panonija u Općini Peteranec. Obišao je Koprivnicu gdje se susreo s gradonačelnikom Mišelom Jakšićem i zamjenicom gradonačelnika Ksenijom Ostriž. Nakon toga obilazi i proizvodni pogon tvornice Hartmann papirna ambalaža d.o.o.

U Koprivnici je održana i konferencija za medije.

"Svugdje ista priča. Hoćeš u Dalmaciji jučer, hoćeš u okolici Splita. Gdje god HDZ nije na vlasti, ljudi doživljavaju maćehinski odnos od strane onog nivoa vlasti koji HDZ već obnaša negdje. To je matrica po kojoj se ponašaju u Hrvatskoj i onda Plenković svojim polurasističkim ispadima dijeli Hrvatsku na dinarsku, panonsku... Ja se osjećam doma i ovdje i u Imotskom", započeo je Milanović kritikom.

Na novinarsko pitanje o je zadnjem dan kampanje, Milanović ga kratko prekida: "Ja budem i sutra isto, a kad ne smijem biti u kampanji, onda mogu biti u kampanji".

'Ja jesam kandidat'

Komentirao je da je kampanja bila po svemu specifična.

"Ustavni sud je lupio jedan ustavni udar u kojem je zaprijetio SDP-u i njihovim partnerima da se moraju ponašati protivno svim zakonima logike i Ustavu, tako da kampanja nije uobičajena. Dakle, ja jesam kandidat, ali nastupam kao da nisam, a jesam. To donekle otežava, ali vjerujem da će na kraju Hrvatska odabrati ispravno, a to je sve, samo ne HDZ", istaknuo je Milanović.

O premijeru Andreju Plenkoviću je rekao da govori ono što ljudi žele čuti i da je davno otjerao ljude od sebe. Za Plenkovićevo ponašanje rekao je da je to vrsta divljanja. Za HDZ je dodao da "funkcionira po principu kartela, tamo nema podmetnutih bombi i ubojstava". Rekao je da Plenković nikada nije pripadao HDZ-u, nego da je "došao zadnji, a sada diše HDZ - i šalje signale kao da je osnivač, kao da je Joža Manolić". Rekao je da je Plenković "dolutanac" koji je došao u stranku nakon što je vagao gdje je "veća šansa".

O Plenkoviću je rekao da ga se ne bi niti spomenulo za visoke funkcije u Europskoj uniji da je imao čvrst stav.

"Ne radi ništa jer onoga trenutka kada kaže da se Hrvatsku treba slušati kao i Njemačku, oni maltretiraju HDZ-ovce u BiH. On je kandidat u nekim kretenskim člancima, neka ga voda nosi s maskom za ronjenje i bocom i neka ide u EU. Konfrotira se s europskim komisijama, wow, on nam je kandidat", rekao je Milanović.

I u komentiranju ratova u Ukrajini, Palestini i Gazi, spomenuo je Plenkovića za kojeg kaže da se "želi dopasti Vijeću Europe", pa bez dogovora s predsjednikom glasa protiv rezolucije o primirju. Komentirao je zabrinutost Berlina o njegovoj kandidaturi. Istaknuo je da se u to ne treba petljati "jer smo mali i nedovoljno jaki za to".

Milanović je istaknuo da mu je kao Europljaninu neugodno gledati koliko smo "inferiorni u proizvodnji streljiva i granata". Dodao je da proizvodnja nije motivirana svrhom, nego zaradom te da je ponosan što je od HDZ-a "otrgnuo Bradleye koji bi već inače bili u Ukrajini", a Hrvatska bi, napomenuo je, kupovala druge po deset puta višoj cijeni.

Milanović je uputio "pozdrav Berlinu" i rekao da već dvije godine objašnjava da je njemačka politika ideološki motivirana. Komentirao je i zabrinutost Berlina o "premijeru Milanoviću".

"I tu glupost sam pročitao. Ja sam zabrinut. Ne da sam zabrinut, nego sam prilično oneraspoložen koju gluplji u Berlinu, ima pametnijih i glupljih, vode prema regiji, prema Bosni i Hercegovini koja je izrazito protivna hrvatskim interesima i interesima Zagreba, Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali baš izrazito protivna. Kao da nam rade u Vladi i ne slušaju zato što im Plenković ništa ne govori. Ja nisam hrvatski etnički nacionalist, nisam to nikad bio i uopće ne želim objašnjavati. Interesi naroda koji je većinski u ovoj zemlji, a Hrvatska je domovina hrvatskog naroda i Bosna i Hercegovina je domovina hrvatskog naroda, a nikakvo zeleno-crvena koalicija u Berlinu koja mašta o boljem svijetu neće raditi o štetu Hrvatske", rekao je Milanović.

'Plenković je običan statist'

Za Plenkovića je rekao da je ciničan, nemaran i kao zli otac i da "kad god može, on ne radi za Hrvatsku" i da se ne želi zamjeriti. Plenkovića je nazvao "kumom kriminala" i "herojskim zecom".

Milanović je rekao i nekoliko riječi o Josipu Manoliću koji je preminuo u 105. godini.

"On je osnovao najgoru stranku i ozbiljan problem Hrvatske. Međutim, to kako se ta stranka odnosi prema njemu, to govori o toj stranci. Bio je užasno važan u osnivanju HDZ-a. Manolić je bio odmah tu do Tuđmana, to je njegovo čedo. Manolić je prevažan, regrutirao je Tuđmana u Drugom svjetskom ratu i našao mladog Franca i napravio od njega komesara. Bio je i jedan od šefova zloglasne Ozne i bilo je insinuacija da je odgovoran za neke zločine. Na tome je nastala moderna Hrvatska. Nisu oni slučajno krenuli u izgradnju HDZ-a. Tuđman je znao kome može vjerovati - on je komunistički killer", rekao je Milanović.

Istaknuo je da smatra da bi se HDZ Manoliću "trebao očitovati i odnijeti mu hrpu ruža na grob". Rekao je da bi mu oni trebali doći na sprovod, prije nego on (Milanović) te je dodao da će on ići na sprovod "ako uhvati vremena jer on (Manolić) je tvorac HDZ-a, ali istinski lik iz grčke drame, a Plenković je običan statist".

