Na Fecbooku se oglasio i HDZ i optužio Ivana Penavu da surađuje sa Zoranom Milanovićem i ljevicom kako bi došli na vlast. Ova objava dolazi kao odgovor na procurene snimke Andreja Plenkovića, u kojima na sastanku vrijeđa članove MOST-a i Domovinskog Pokreta.

Diverzija s ciljem da Penava pomogne dovesti Milanovićevu ljevicu na vlast!Snimka dijelova govora Andrej Plenković sa zatvorenog stranačkog sastanka koja je puštena u javnost još je jedna očajnička diverzija kojoj svjedočimo u ovoj kampanji. Naslovi koji se izvlače u dijelu medija uopće ne odražavaju poruke koje je predsjednik #HDZ i #VladaRH odaslao biračima Domovinskog pokreta i #MOST.

Štoviše, diverzija je poduzeta nakon što je Plenković opetovano poručivao tim biračima da ih poštuje & da ih poziva da se vrate svojoj matici - HDZ-u.Što se samog sadržaja govora tiče, u njemu nema ništa novo što o pojedincima u #DP i MOST-u on već nije javno izrekao, a to je da žele zauzeti mjesto HDZ-a i da izmišljaju laži o našoj politici, praveći se većim domoljubima, Hrvatima i vjernicima od svih drugih, i to premda su se protivili Zakonu o hrvatskom jeziku & premda su doveli #SDP na Pantovčak, a sada s njim najavljuju i postizbornu koaliciju.

Radi se o akterima koji su poznati po huškanju, govoru mržnje i najgorem vrijeđanju u javnom prostoru; koji su relativizirali čak i teroristički napad na Trgu sv. Marka. Posebno je odvratno to što - zlorabeći žrtvu Grada Heroja - na izbornim plakatima šire gnjusne laži o tome da premijer slavi obilježavanje pada #Vukovar. A sami Penava bez potpore te iste HDZ-ove Vlade ne bi mogao realizirati nijedan projekt u Vukovaru!

Ova snimka, koja je zamišljena kao diverzija, na kraju je samo još jedna potvrda da je Plenković dosljedan u svojim stavovima. Uvijek je naglašavao, kako smo već naveli, da cijeni birače desnice i njihove vrijednosti te ih je pozivao da se vrate svojoj matici kako ih Penava, Grmoja i slični ne bi ponovno iskoristili radi dovođenja proturazvojne ljevice i Milanovića na vlast.Uostalom, jedan od vodećih kandidata ljevice Boris Lalovac danas je otvoreno pozvao MOST i DP u zamišljenu SDP-a Vladu.

