Milanović: 'Nećemo probleme rješavati umjetnom inteligencijom ni po diktatu iz Bruxellesa'

Blagdan je svetog Mihovila koji ima posebno i duboko značenje u Hrvatskoj jer se ujedno obilježava i kao Dan policije. Tim povodom predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović upriličit će svečani prijam na Pantovčaku.

Na svečanom prijamu povodom Dana policije i blagdana svetog Mihovila, predsjednik Republike Zoran Milanović održao je oštar govor u kojem se dotaknuo svog nedavnog posjeta SAD-u, izazova modernog doba te pozicije Hrvatske u svijetu, poslavši snažnu poruku o potrebi samostalnog odlučivanja.

U Uredu predsjednika na Pantovčaku, Milanović je čestitao Dan policije i uručio odlikovanja zaslužnima, istaknuvši kako je policijski posao po svojoj prirodi izvanredan, pun izazova i odricanja. No, njegov se govor ubrzo s formalnih čestitki prelio na analizu "čudnog i mutnog svijeta današnjice".

Dojmovi iz Amerike: 'Ono što sam tamo vidio...'

Netom što se vratio iz Sjedinjenih Država, gdje je posjetio Nacionalnu gardu Minnesote, partnersku postrojbu s kojom Hrvatska vojska surađuje gotovo 30 godina, predsjednik je podijelio svoje zabrinjavajuće dojmove.

"Svašta čovjek ima prilike vidjeti u ovom čudnom i mutnom svijetu današnjice", započeo je Milanović, da bi potom iznio ključno zapažanje: "Dojam s kojim dolazim iz Amerike... Ono što sam ja tamo vidio je rastrošnost. I tako nešto ranije nisam vidio."

Ova ocjena stanja u vodećoj svjetskoj sili dolazi u vrijeme novih globalnih preslagivanja i unutarnjih napetosti, a predsjednikove riječi sugeriraju duboku promjenu koju je primijetio. Nije detaljnije elaborirao na što točno misli, ali je tu sliku "rastrošnosti" iskoristio kao pozadinu za svoja daljnja razmišljanja o Europi i Hrvatskoj.

Sloboda nasuprot sigurnosti

Osvrćući se na govor ministra unutarnjih poslova o opasnostima društvenih mreža i negativnim utjecajima na mlade, Milanović je upozorio na vječnu dilemu demokratskih društava.

"Ovo su vremena u kojima je vrlo zgodno i prikladno... uvijek bilo udariti na ljudska prava i ljudima tumačiti što je za njih dobro, što je sigurno i što se smije, a što se ne smije", rekao je, naglašavajući da je ključno pitanje uvijek "sloboda ili sigurnost".

U tom je kontekstu poslao nedvosmislenu poruku o tome gdje Hrvatska treba tražiti rješenja za svoje probleme. Odbacio je ideju da odgovore mogu ponuditi tehnologija ili nadnacionalne institucije.

"To nije rješenje koje može ponuditi umjetna inteligencija, a ona je isto jedan od izazova. To nije rješenje koje može ponuditi Bruxelles jednoobrazno... kao što nije mogao ni Beograd, ni Pešta, ni Berlin ni Beč. Morat ćemo se sami tim stvarima pozabaviti", poručio je Milanović, povlačeći snažnu povijesnu paralelu s centrima moći koji su kroz stoljeća utjecali na hrvatsku sudbinu.

'U nekim stvarima morate biti tvrdi i sebični'

Predsjednik je istaknuo kako Hrvatska, kao članica EU-a i NATO-a, zna gdje pripada "ne samo formalno, nego i na konceptualno duhovnoj razini". Ipak, upozorio je na "svakakve ludosti i bedastoće" čiji eho odzvanja sa svih strana i pozvao na unutarnju čvrstinu.

"U onim delikatnim pitanjima uvijek morate prije svega pitati sebe, a ne umjetnu inteligenciju. Ne možemo voditi politike na autopilotu i u nekim stvarima morate biti tvrdi i sebični. I uopće ne razmišljate o tome što je rekao neki treći, jer tu šefova nema", naglasio je.

Ovu je poruku o suverenom odlučivanju i otporu vanjskim pritiscima definirao kao samu srž svog političkog djelovanja. "To je za mene moral i poruka cijelog mog političkog djelovanja, rada i karijere. S tim uvjerenjem sam danas ovdje i nema šanse da se to promijeni do kraja ovog mandata", zaključio je predsjednik.

Svoj je govor završio ponovnom zahvalom svima koji su služili i služe domovini, kako onima koji su odlikovani danas, tako i onima koji su to zaslužili prije mnogo godina. "Sretan vam Dan policije, domovini vjerni", poručio je na kraju.

Sveti Mihovil

Povezanost svetog Mihovila s policijskim snagama službeno je potvrđena 29. rujna 1949. godine, kada ga je papa Pio XII. proglasio zaštitnikom talijanske policije. U svojoj buli, papa je istaknuo kako zahtjevna i ozbiljna misija policije, usmjerena na zaštitu fizičkog i moralnog integriteta građana, zahtijeva nebesku pomoć.

Slijedeći tu tradiciju, u Hrvatskoj je sveti Mihael proglašen zaštitnikom policije 1992. godine, u ključnim trenucima stvaranja neovisne države i njezinih institucija. Od tada, 29. rujna nije samo vjerski blagdan, već i Dan hrvatske policije, dan kada se odaje počast svima koji časno nose plavu uniformu.