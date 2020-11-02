'Neću ja nikome objašnjavati zašto sam kera izveo van. Prvi ću na ulicu protiv toga'

Nakon sudjelovanja na svečanoj sjednici povodom 30. obljetnice SDP-a Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je da će podržati zatvaranje zemlje, ali ne i policijskih sat. "Ja ću prvi podržati lockdown, ali ne i policijski sat, neću ja nikome objašnjavati zašto sam kera izveo van. Ja ću prvi na ulici biti protiv toga", izjavio je predsjednik.

"Ovo će proći, bilo je i prije epidemija, umirali su ljudi. Nadležnost za ove stvari ima Vlada, ne predsjednik. Sve se može napraviti i da ja šutim i ne komentiram ništa i pokraj svega prolazim kao pokraj turskog groblja. To je nadležnost Vlade i ja ne smetam ni na koji način. Nalazimo se u izvanrednom stanju, ne ratnom stanju, nego u izvanrednom stanju. Pričanje o lockdownu, zatvaranju biznisa, suspenziji ljudskih prava - to ne može odlučiti ni Capak ni Plenković nego Hrvatski sabor", upozorava predsjednik države.

"Lockdown je lockdown, ako se ocijeni da se bez toga ne može, ja ću se držati vlastitog mišljenja do kojega sam došao vlastitom indukcijom i dedukcijom. Šteta je ogromna, ne samo materijalna, ljudi su na rubu živaca, svojih materijalnih dobara, a spasit ćemo možda i neki život", rekao je Milanović.

Treba platiti liječnike

Poručio je da treba čuvati stare i bolesne, a da se ostali trebaju ponašati razumno i odgovorno. "Imamo liječnika. Mogu platiti liječnike. Ovo od određene kategorije ljudi iziskuje naprezanje. Jedna skupina ljudi treba sada odraditi posao. Platite im duplo, njih nema puno. Je li to problem? Njih par stotina ili par tisuća treba platiti duplo. Je li to problem ministru financija?", upitao je Milanović.

Komentirao je i prepucavanje Ureda predsjednika s MORH-om o polaganju vijenaca povodom blagdana Svih svetih, rekavši da je Vlada "traljavo izbjegla" zajedničko polaganje vijenaca u petak. Tvrdi da se nije ni s kim prepucavao pa ni s ministrom obrane Marijem Banožićem.

"To što se jučer dogodilo se nije dogodilo nikad ranije. Ni u vrijeme ove garniture, ni ranije, da se netko tko je došao iz kadrovskog inkubatora HDZ-a iz Slavonije dođe u Zagreb, da se tako obruši na načelnika Glavnog stožera, tu se ne radi o tričarijama, to su ozbiljne stvari. On 24 sata gleda u papire, onda kukavički prebaci krivnju na vojnika i admirala kojemu nije ni do koljena", rekao je Milanović. "Zar ne vidite da glasnogovornik Vlade po nalogu premijera maltretira ministre? Ministar je tu bačen kao mala igračka, da ga se pogazi i izvrgne ruglu ili namagarči", rekao je predsjednik.

'Tvrda kohabitacija'

"Mijenjaju se ministri, a i predsjednici. Ministri mogu biti osobe koje razumiju ili ne razumiju. Mene su izabrali građani, njega nisu, a ni premijera. Ja sam vrhovni zapovjednik. Suradnja će biti moguća i s premijerom koji je rekao da će biti 'tvrda kohabitacija' u noći kad sam izabran. Što to znači? Ozbiljan čovjek to ne bi trebao govoriti", rekao je predsjednik.

Na 30. obljetnicu SDP-a Hrvatske kaže da se odazvao iz sentimentalnih razloga. "Odazvao bih se vjerojatno i HDZ-u", kaže.