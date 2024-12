Milanović dočekan gromoglasnim pljeskom: Ušao u Tvornicu uz istu pjesmu kao i 2019.

Osvrnuo se na nedavne događaje. 'Sjećate li se mog pokušaja da kao predsjednik Republike sudjelujem u parlamentarnim izborima? To nije protuustavno. No, u ustavu piše da mandat ustavnog suca traje osam godina. Ovo je bila povijesna prijevara. Imamo državnog odvjetnika, uhićivati ili hapsiti - taj posao radi čovjek koji je prijestupnik. Ugurao ga je Plenković. Postavljen je kršeći zakon zbog kojeg smo ušli u zadnju fazu kaosa, a to je zakon AP', rekao je Milanović.