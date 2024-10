Ahmetović u Saboru: 'Plenković je osrednji wannabe apsolutist'; Zaiskrilo i oko uvođenja eura

Hrvatski sabor u utorak raspravlja o sudjelovanju Hrvatske u NATO misiji potpore Ukrajini - NSATU, a u slobodnom govoru SDP-ova Mirela Ahmetović izjavila je da je premijer Andrej Plenković osrednji wannabe apsolutist te da bi vladajući HDZ mogao prepisati SDP-ova rješenja, ali neće.

"HDZ je u maniri organizacije kontinuirano opasnih namjera u svoje laži i konfabuliranja upleo i SOA-u jer bi svim silama na Pantovčak htjeli instalirati svog nestranačkog kandidata Dragana Primorca, bivšeg člana Saveza komunista Hrvatske i Sanaderovog ministra zbog kojeg je država izgubila milijune eura zbog nezakonitog ponašanja i nesposobnosti", kazala je Ahmetović sa saborske govornice.

Kaže i da je HDZ-u "za sve zlo u državi kriv SDP", i da to SDP-u može samo imponirati.

"Plenković je osrednji wannabe apsolutist", ustvrdila je Ahmetović.

SDP-ova zastupnica nadalje kaže kako HDZ ima primitivni i deplasirani politički diskursa, a da bi HDZ mogao prepisati SDP-ova rješenja.

"Ali neće jer onda ne bi bilo za sve Škoriće, Šariće, Kuščeviće, Žalce, Horvate, Tolušiće. Uzalud brisanje iz kaznene evidencije i rehabilitacija HDZ-a kao pravomoćno presuđene kriminalne organizacije, u političkoj povijesti ostat će upamćeno da je jedina stranka koja je opljačkala vlastite građane i napravila ih budalama", ocijenila je SDP-ova zastupnica.

Ahmetović kaže i kako građani žele predsjednika koji neće dopustiti da cijela država postane HDZ-ov talac, i da im "to neće dopustiti i SDP".

Klasić: HV suočena s dvostrukom linijom zapovijedanja

Darko Klasić (Klub zastupnika HSLS i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka) uoči rasprave o sudjelovanje Hrvatske u NATO misiji sigurnosne i obučne potpore Ukrajini - NSATU, ocijenio je kako se u upravljanju Hrvatskom vojskom stvorio nered.

"Očigledno je predsjednik Republike sada promijenio svoja stajališta na svoju ulogu kao predsjednika u upravljanju Oružanim snagama RH i to nije dobro. Hrvatska vojska je suočena s dvostrukom linijom zapovijedanja, što dovodi do blokade funkcioniranja u ovim kriznim vremenima", naglasio je HSLS-ov zastupnik Klasić.

Stavljanje Oružanih snaga RH u nezavidan položaj postalo je normalno za vrijeme predsjednika Zorana Milanovića, naglasio je.

Baksa upozorio na rast cijena domova za starije

Ivica Baksa u ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjevera upozorio je na rast cijena domova za starije dok, naveo je, preko 60 posto umirovljenika živi u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

"Rast cijena bilježimo u većini županija, a u nekima je to i do 50 posto, što je od 150 do 200 eura po osobi. Drugi problem je i nedostatak smještajnog kapaciteta. Država hitno treba reagirati u većem sufinanciranju smještaja i povećanju kapaciteta domova", kazao je.

Bulj: 'Uvođenje eura je veleizdajnička politika, a Plenković veleizdajnik'

Saborski zastupnik Miro Bulj (Most) izjavio je kako je uvođenje eura za njega veleizdajnička politika, a premijer Andrej Plenković, veleizdajnik, na što ga je predsjednik Hrvatskog sabora upozorio da su takve optužbe i uvrede, neprihvatljive.

"Uveli ste euro, za mene je to veleizdajnička politika premijeru, vi ste za mene veleizdajnik, jer euro je nanio veliku štetu hrvatskoj državi i narodu, vidite kolika je inflacija“, rekao je Bulj u saborskom govoru na slobodnu temu i najavio da neće glasovati za upućivanje hrvatskih časnika u Njemačku, u NATO-ovu misiju sigurnosne i obučne pomoći Ukrajini, NSATU.

Istaknuo je da Hrvatska mora voditi mirotvornu politiku, te da smo 'premali da budemo glavni'.

"Andrej Plenković se stavio u ulogu glavnoga čovjeka, da će on riješiti problem rata u Ukrajini“, ustvrdio je Bulj. Dodao je da hrvatski vojnik treba štititi državnu granicu, koja je, kako smatra, "šuplju kao sir“, te zaštititi nas od ilegalnih migranata.

"Koristite izraz veleizdajnik, bez argumenata, to što se netko zalaže za euro nije veleizdajnički, jer se onda i vama, koji ste protiv eura, može reći da ste veleizdajnik, jer biste možda jugoslavenski dinar", uzvratio je Bulju predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Također pozvao je Bulja da bez argumenata ne govori takve uvrede i optužbe, jer to nije korektno i "politički je s druge stane prihvatljivog“.

Veleizdajnik je u politici najgora optužba, veleizdajnik ide na tešku robiju ili prolazi i gore, kazao je Jandroković i opetovano pozvao saborske zastupnike da se ne koriste takav izričaj, da se ne "nabacuju“ teškim riječima i optužbama bez argumenata.

Bulj je, međutim, ustrajao da je to njegova politička ocjena. "Kao što je Plenkovićeva ocjena da smo mi ruski igrači, za mene je uvođenje eura veleizdaja, napravili ste inflaciju koja uništava društvo“, kazao je.

O proruskoj politici

U Buljevu je obranu stao Nikola Grmoja (Most) apostrofirajući kako premijer "konstantno crta metu na čelu zastupnicima koji imaju svoj stav, naziva ih ruskim igračima“. A vi hrvatskog branitelja proglašavate da se zauzima za jugoslavenski dinar, spočitnuo je Jandrokoviću.

Marija Selak Raspudić (NZ) navodi da su ti izrazi dio uobičajene retorike koji (HDZ-ovci) i sami koriste. Pritom je, pak, citirala izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića iz 2022. da je premijer Andrej Plenković izdajnik i odgovor ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana da, ako je netko izdajnik, onda je Milanović veleizdajnik s velikim "v“.

Prvo treba pomesti ispred svoga praga, rekla je zastupnica Selak Raspudić.

Buljeve i Grmojine istupe HDZ-ov zastupnik Josip Đakić procijenio je kako se "sluganski stavljaju u funkciju izborne kampanje Zorana Milanovića, da s njime podržavaju prorusku agresiju i politiku“.

