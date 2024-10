Plenković se obrušio na Milanovića: 'Drži Kundida u pritvoru. Imao je histeričnu reakciju'

U GO HDZ-a Grada Zagreba održana je konstituirajuća sjednica Predsjedništva HDZ-a. Izjavu za medije daje je šef stranke i premijer Andrej Plenković. Plenković je danas održao sastanak u Banskim dvorima s glavnom europskom tužiteljicom Laurom Codruţom Kovesi. Razgovarali su o suradnji Ureda europskog javnog tužitelja s hrvatskim institucijama te organizacijskim aspektima rada Ureda.

Osvrt na upit SOA-i da je HDZ kvinsliška organizacija, je li HDZ kriminalna organizacija je tema, kazao je Plenković.

"Zašto smo to napravili. Oporba je već nekoliko puta pitala SOA-u. Nije se dovelo u pitanje takvu praksu. Kada smo se mi poslužili alatom. Pitamo SOA-u. Nitko nije doveli tada u pitanje tuu praksu ali kada smo razotkrili optužbe, laži na račun Vlade i pitali SOA-u doživjeli smo histeričnu reakciju Milanovića da mi zlorabimo SOA-u i da on jedini brani demokraciju i SOA-u. Ovo smo učinili da bismo doveli do apsurdnu praksu oporbe. Očekujemo ostavku Hajdaša Dončića, čitavog niza aktera i da odmah daju ostavke ili da nam se ispričaju", kazao je Plenković.

Plenković je pak odluku predsjednika Zorana Milanovića da zabrani načelniku Glavnoga stožera OS RH Tihomiru Kundidu sudjelovanje na sjednici saborskog Odbora za obranu nazvao državnim udarom.

"Nekadašnji ravnatelj SOA-e je tvoj bliski suradnik, i sada imamo udar na vojsku. Drži danas u prtvoru Kundida. Čovjeku šalje naredbu dođite vi k meni u Ured", kazao je Plenković.

