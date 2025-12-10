Međunarodni dan ljudskih prava: Jednaka prava moraju pripadati svima, a ne samo privilegiranima

Tradicionalnom kampanjom u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava RTL Hrvatska želi ponovno potaknuti javnost na razmišljanje o važnosti jednakosti i poštivanja temeljnih prava svakog pojedinca.

Foto: Goran Jakus

Naše je polazište jednostavno - pravo na dostojanstven život, slobodu i sigurnost pripada svakome, bez obzira na razlike. Stoga će tijekom cijelog dana RTL-ovi kanali bit će brendirani vizualima kampanje.

Foto: Goran Jakus

I ove godine naglašavamo kako diskriminacija, iako često nevidljiva, i dalje snažno pogađa najranjivije članove društva - osobe s invaliditetom, starije osobe, osobe s poteškoćama u razvoju, pripadnike seksualnih i nacionalnih manjina, beskućnike te migrante.

Foto: Goran Jakus

Kroz informativni program RTL-a i edukativne emisije kontinuirano se zalažemo za poštivanje načela da su svi ljudi rođeni jednaki u pravima i dostojanstvu. Kao medij, svjesni smo svoje odgovornosti i sustavno otvaramo prostor temama jednakosti, solidarnosti i uvažavanja različitosti. Stoga RTL Hrvatska, kao društveno odgovorna kompanija, nastavlja aktivno zagovarati sigurnije, pravednije i humanije društvo za sve.

