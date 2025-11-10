U Zagreb stiže jedno od najzvučnijih imena europske filozofije Martin Kusch

Jeste li se ikada zapitali gdje je točka u kojoj se filozofija – često percipirana kao apstraktna teorija – dotiče suvremenih globalnih napetosti, kulturnih preokreta, umjetne inteligencije, znanstvene revolucije i naših svakodnevnih uvjerenja.

Odgovor nije negdje tamo – nego u samim temeljima načina na koji promišljamo znanje, jezik, pojmove i dokaze. Filozofija, napose filozofija znanosti, uči nas kako mislimo – i kako razumijemo svijet.

U četvrtak, 20. studenoga, povodom Međunarodnog dana filozofije, Odsjek za filozofiju i kulturologiju Fakulteta hrvatskih studija dovodi u Zagreb jedno od najzvučnijih imena europske filozofije: prof. dr. sc. Martina Kuscha s Bečkog sveučilišta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tko je Martin Kusch?

Kusch je renomirani austrijski, rođenjem njemački filozof, profesor filozofije znanosti na Sveučilištu u Beču, a devet je godina predavao i na Cambridgeu. U svojoj je bogatoj karijeri bio i na katedrama u Edinburghu, Torontu, Aucklandu.

Njegov se rad kreće u području filozofije društvenih znanosti, filozofije jezika i uma – dakle upravo tamo gdje se spajaju grube društvene činjenice i fina konceptualna analiza. Tu se pita kako ljudi spoznaju svijet, kako se znanje formira, tko ili što mu daje legitimitet.

Zagrebačko predavanje nosi naslov "Wittgenstein i naturalizam" (Wittgenstein and Naturalism), a predavanje je otvoreno javnosti.

Tko voli filozofiju – ili tko se pita kako filozofija pomaže razumjeti AI hype, ratne narative i općenito što zapravo znamo kada mislimo da nešto znamo – ovo je datum za podcrtati u kalendaru.

POGLEDAJTE VIDEO: AI umjetnik otkrio je li umjetna inteligencija izmakla kontroli: