Dan borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima: 'Širom svijeta ih se ubija, muči...'

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima, koji se obilježava 2. studenoga, izvršna potpredsjednica Henna Virkkunen, visoka predstavnica Kaja Kallas i povjerenik Michael McGrath objavili su sljedeću izjavu:

"Slobodan tisak žila je kucavica demokracije. Društvo ovisi o novinarima koji prokazuju nepravde i pozivaju vladajuće na odgovornost. A ipak, širom svijeta novinare se i dalje ubija, muči, uznemirava, pritvara i tjera u egzil.

Međunarodna federacija novinara objavila je izvješće o tome u koliko je slučajeva 2025. potraga za istinom u mnogim dijelovima svijeta završila smrtnim ishodom.

Novinari su civili i u svakom trenutku moraju biti zaštićeni

Međunarodno humanitarno pravo posve je jasno: novinari su civili i u svakom trenutku moraju biti zaštićeni. Svaki napad na njih mora se brzo, neovisno i učinkovito istražiti. Svi počinitelji moraju snositi posljedice.

EU podupire neovisno novinarstvo u cijelom svijetu i pruža zaštitu ugroženim osobama. Radimo i na rješavanju sve većih prijetnji u digitalnoj sferi, u kojoj se novinari sve češće suočavaju s koordiniranim uznemiravanjem, nezakonitim nadzorom i kampanjama osmišljenima kako bi ih se diskreditiralo ili zastrašilo.

EU je od 2015. u okviru mehanizma ProtectDefender.EU pružio izravnu potporu gotovo 13 000 ugroženih novinara širom svijeta, uključujući njih 943 samo u razdoblju od rujna 2024. do kolovoza 2025. Dva nova projekta financirana sredstvima EU-a, zajedničke vrijednosti 20 milijuna eura, sada jačaju neovisne medije u više od 40 zemalja, pri čemu se poseban naglasak stavlja na novinarke, izvješćivanje o manjinskim skupinama i područja u kojima nema mnogo medijskog izvješćivanja.

Poticanje medijskog pluralizma i slobode medija

U EU-u je poticanje medijskog pluralizma i slobode medija u središtu napora EU-a za jačanje demokracije i vladavine prava. Europskim aktom o slobodi medija uvedene su snažne zaštitne mjere za medije i novinare kako bi im se omogućio rad bez neprimjerenog pritiska. Europska komisija u okviru godišnjih izvješća o vladavini prava nastavlja pratiti kretanja povezana sa slobodom i pluralizmom medija, među ostalim u pogledu sigurnosti i zaštite novinara u svim državama članicama EU-a, kao i u određenim zemljama kandidatkinjama za proširenje. Osim toga, EU podupire europski mehanizam brzog odgovora za praćenje i potporu slobodi medija i sigurnosti novinara, koji trenutačno provodi MFRR.eu.

Novinarski rad društvima omogućuje da jasno vide – i da djeluju. Povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima pozivamo sve države da poštuju svoje obveze: da zaštite novinare i zajamče odgovornost", stoji u priopćenju.

