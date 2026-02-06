Domovinski pokret se pohvalio: 'Ostvarili smo jedno od ključnih obećanja'

Saborski zastupnici Domovinskog pokreta u petak su istaknuli da je nakon tri desetljeća u Borovu Selu uklonjen mauzolej posvećen Vukašinu Šoškočaninu, jednom od vođa pobunjenih Srba na istoku Hrvatske i zapovjedniku obrane Borova Sela.

''Konačno je uklonjen mauzolej Šoškočaninu na području Borova Sela, što je bilo jedno od ključnih obećanja DP-a'', rekao je predsjednik stranke Ivan Penava na konferenciji za novinare u Hrvatskome saboru.

Radi se o građevini koja je, kazao je Penava, ''veličala lik i djelo četničkog vojvode izravno odgovornog za masakr 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu na samom početku Domovinskog rata''.

Zakon o grobljima

Rušenje mauzoleja počelo je u studenome prošle godine, a prethodilo mu je donošenje novog Zakona o grobljima u travnju 2025., kojim se propisuje postupak uklanjanje natpisa i spomenika koji vrijeđaju moralne i nacionalne osjećaje građana.

''Bili smo naviknuti na napade onih koji nisu bili za uklanjanje mauzoleja, ali i onih s takozvane desne strane koji su vikali da je riječ o samo o restauraciji spomenika. Šutjeli smo i čekali, išli kroz prijedloge zakona i pravilnike te u konačnici, nakon godinu i pol dana mandata, učinili to na legalan i zakonit način kako to i treba biti'', naglasio je Penava te zahvalio koalicijskim partnerima na podršci.

Zastupnik Stipo Mlinarić uklanjanje mauzoleja nazvao je poklonom braniteljima koji su stvarali demokratsku i neovisnu Hrvatsku. ''Četnički spomenici su rušili dignitet svih pravih branitelja. Ako smo stvorili državu, što su takvi spomenici radili 30 godina?'', pitao je Mlinarić.

Gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka prozvao je da nije glasao za Zakon o grobljima na temelju kojega je uklonjen mauzolej.

''Nije imao hrabrosti stisnuti zeleni gumb. Bio je u sabornici, ali se nije uključio u glasanje. Važna su djela, a ne šuplje i prazne priče preko Facebooka i izjava'', ustvrdio je Mlinarić. Naglasio je da je DP ušao u izvršnu vlast kako bi mijenjao stvari u Hrvatskoj na bolje, što i čini.

Branitelji iz Dalmacije s ljutnjom su gledali na spomenuti mauzolej, kao na simbol agresije na Hrvatsku, poručio je zastupnik Ivica Kukavica. ''Branitelji znaju i cijene vrijednosti iz 1991.godine. Kada slušamo ove rasprave koje se vode posljednjih mjeseci u Hrvatskoj, one se sve tiču 1945. Zato mogu jasno reći da ćemo mi iz DP-a snažno braniti vrijednosti iz '91. jer su one temelj jedine, istinske, današnje Republike Hrvatske. Dok je DP tu, možete mirno spavati'', poručio je.

