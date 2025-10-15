HDZ-ov gradonačelnik oštro: 'Kokain se u našem gradu šmrče na svakom kantunu'

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković upozorio je u srijedu da je konzumacija droga postala ozbiljan društveni problem, dodavši da se u Dubrovniku 'kokain šmrče na svakom kantunu', a količina mjesečne potrošnje može mjeriti u kamionima, a ne gramima.

Franković je na sjednici dubrovačkog gradskog vijeća pozvao Vijeće za prevenciju kriminaliteta na gradskoj i županijskoj razini na hitnu reakciju.

"Slobodno možemo reći, a ja se ne bojim to izreći, da se količina kokaina koji se potroši na području grada Dubrovnika mjeri mjesečno u kamionima, a ne u gramima.

To je ozbiljan društveni problem u Dubrovniku. Količina amfetamina, ecstasyja i drugih tableta i tabletica dostupnih mladima je porazna“, izjavio je dubrovački gradonačelnik.

"Nadam se da će Vijeće za prevenciju kriminaliteta djelovati na dvije razine. Prva je edukacijska, upozoriti mlade na opasnosti koje vrebaju od samo jedne tablete. I druga je vezana za kokain, drogu bogatih, onih koji imaju novaca i ne znaju više što bi od ludila pa šmrču do besvijesti.

O tome treba progovarati. Toga u gradu toga ima puno i previše. Na svakom kantunu se šmrče i to je društveni problem o kojem treba progovarati i tražiti rješenje“, poručio je Franković.

