VLASTI STOPIRALE /

Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj! Trebali su nastupati Bulić, Škoro...

Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj! Trebali su nastupati Bulić, Škoro...
Foto: Cronight Organizacija/facebook

Vlastima su pokušali objasniti da su izvođači već nastupali u Švicarskoj bez incidenata, kao i da koncert nema političku pozadinu

26.11.2025.
8:25
Dunja Stanković
Cronight Organizacija/facebook
Koncert hrvatskih izvođača u Švicarskoj, među kojima su trebali biti i Miroslav Škoro te Mate Bulić, zakazan za kraj siječnja iduće godine otkazan je nakon što su vlasti na dvije lokacije uskratile potrebne dozvole, objavili su šokirani organizatori u utorak i požalili se na nepravdu. 

Naime, grad Bülach u kojem se trebao održati koncert obavijestio ih je o otkazivanju jer se, po njihovom mišljenju radi o političkom događaju tijekom kojeg grad ne može jamčiti sigurnost. 

Osim Bulića i Škore, na koncertu su trebali nastupiti Nenad Ninčević & Hrvatske ruže. 

Pomoć tražili od veleposlanice

"Grad Bülach od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u kolovozu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane – potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom. Međutim, samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bülacha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može jamčiti sigurnost", navode iz Cro Night Organizacije, zadužene za koncert. 

Vlastima su pokušali objasniti da su izvođači već nastupali u Švicarskoj bez incidenata, kao i da koncert nema političku pozadinu, a pomoć su potražili i od hrvatske veleposlanice koja je pokušala dogovoriti razgovor s Gradom i lokalnom policijom. 

"Nažalost, svi su to odbili. Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Bruneggu, ali nas je danas kontaktirala policija i također nam oduzela dozvolu.

Zbog svega navedenog prisiljeni smo otkazati koncert, unatoč velikom interesu publike", objavili su organizatori koji poručuju da su šokirani i razočarani. Kažu da je ovo veliki udarac za "sve nas Hrvate koji živimo u Švicarskoj", kao i za izvođače. 

Svi koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti putem Ticketcornera. 

POGLEDAJTE VIDEO: Tko se sve pjevaču pridružio u 'ratu' protiv zabrana? 'Smeta im sve što je hrvatsko, a ne Lepa Brena'

Mate BulićMiroslav ŠkoroNenad NinčevićšvicarskaOtkazan Koncert
