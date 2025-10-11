Trovanje u učeničkom domu? 'Jedna je čučnula, nije mogla hodati, druge su imale krvave oči'

Javio nam se čitatelj koji kaže da je danas ispred Učeničkom doma u Novom Zagrebu svjedočio kako nekoliko djevojaka iz Učeničkog doma jedva hodaju.

"Priskočio sam, jedna je čučnula jer nije mogla više hodati, druge su imale jako crvene oči, ma krvave! Rekle su da su se otrovale u učeničkom domu. Bila je tu i moja susjeda, pomogli smo, a onda je jedan susjed odvezao ih autom prema Klaićevoj bolnici", govori nam naš čitatelj čiji je identitet poznat redakciji.

Tvrdi da je riječ o nekoliko učenica, njih pet ili šest.

"Užasno su izgledale, navodno da ima više djece koja su se potrovala", govori nam. Riječ je o učeničkom domu u u Aveniji V. Holjevca u Novom Zagrebu.

Jedan od učenika u domu potvrdio nam je da se trovanje dogodilo.

"Sinoć su nam za večeru poslužili tortilje, a poslije toga se pola doma žalilo na proljev, što učenici, što studenti. Cijeli dan mi dolaze poruke, svi me ispituju boli li i mene trbuh. Sreća pa petkom ne ostaje puno ljudi u domu, inače bi bila puno gora situacija", rekao je za net.hr jedan od učenika koji živi u domu.

Kontaktirali smo v.d. ravnateljicu Klinike za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva) dr. Ivu Hojsak koja nam je potvrdila da su zapremili nekoliko korisnika doma.

"Došli su kod nas. Za sada nitko nije loše. Riječ je o njih četvero", rekla nam je dr. Hojsak.

Kontaktirali smo i učenički dom, zatražili potvrdu da se trovanje dogodilo. Kad dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.

