Marina su oteli u Maliju, a sad je stigao kući u Sarajevo

Hrvatski državljanin koji je bio zatočen u Maliju pušten je na slobodu i vratio se kući, potvrdio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Kako je naveo Grlić Radman, muškarac je stigao u Sarajevo.

"To je lijepa vijest za njegovu obitelj, kojoj je bilo najteže, ali i za sve nas u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini", objavio je Grlić Radman na društvenoj mreži X.

— Gordan Grlić Radman (@grlicradman) October 30, 2025

Zahvalio je svim institucijama Republike Hrvatske i partnerima iz Bosne i Hercegovine koji su sudjelovali u rješavanju slučaja, posebno bosanskohercegovačkom ministru vanjskih poslova Dini Konakoviću i djelatnicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Ministar je osobito zahvalio i hrvatskim veleposlanstvima u Alžiru, Rimu i Berlinu, koja su bila uključena u diplomatske aktivnosti vezane uz oslobađanje državljanina.

Podsjetio je da je odluka o putovanju u rizična područja ostaje osobna odgovornost, ali je pozvao građane da prate preporuke Ministarstva vanjskih i europskih poslova prije odlaska u inozemstvo.

Podsjetimo, Mario Kokoruš i Marin Petrović iz Bosne i Hercegovine prije gotovo dva mjeseca nestali su u afričkoj državi Mali.

Mario Kokoruš koji je elektrotehničar, osim državljanstva BiH, ima i njemačko, a Marin Petrović i hrvatsko i profesor je na Strojarskom fakultetu u Sarajevu

