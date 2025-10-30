Marina su oteli u Maliju, a sad je stigao kući u Sarajevo
Ministar je zahvalio i hrvatskim veleposlanstvima koja su bila uključena u diplomatske aktivnosti vezane uz oslobađanje državljanina
Hrvatski državljanin koji je bio zatočen u Maliju pušten je na slobodu i vratio se kući, potvrdio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Kako je naveo Grlić Radman, muškarac je stigao u Sarajevo.
"To je lijepa vijest za njegovu obitelj, kojoj je bilo najteže, ali i za sve nas u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini", objavio je Grlić Radman na društvenoj mreži X.
Zahvalio je svim institucijama Republike Hrvatske i partnerima iz Bosne i Hercegovine koji su sudjelovali u rješavanju slučaja, posebno bosanskohercegovačkom ministru vanjskih poslova Dini Konakoviću i djelatnicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Ministar je osobito zahvalio i hrvatskim veleposlanstvima u Alžiru, Rimu i Berlinu, koja su bila uključena u diplomatske aktivnosti vezane uz oslobađanje državljanina.
Podsjetio je da je odluka o putovanju u rizična područja ostaje osobna odgovornost, ali je pozvao građane da prate preporuke Ministarstva vanjskih i europskih poslova prije odlaska u inozemstvo.
Podsjetimo, Mario Kokoruš i Marin Petrović iz Bosne i Hercegovine prije gotovo dva mjeseca nestali su u afričkoj državi Mali.
Mario Kokoruš koji je elektrotehničar, osim državljanstva BiH, ima i njemačko, a Marin Petrović i hrvatsko i profesor je na Strojarskom fakultetu u Sarajevu
