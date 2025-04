Selak Raspudić oglasila se o kritikama da želi umirovljenicima uzeti stanove

Za rubriku “vjerovali ili ne”! Marija Selak Raspudić predlaže da stariji građani predaju stan Gradu kako bi zauzvrat dobili krevet u domu za starije osobe. Da, dobro ste pročitali. Stan za krevet!, stoji u priopćenju platforme Blok umirovljenici zajedno (BUZ). Priopćenje potpisuje Milivoj Špika.

Naime, kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, Selak Raspudić, objavila je svoj predizborni program.

Sporna crtica programa, koja je naljutila BUZ, zaista govori o ustupanju mjesta u Domovima za starije u zamjenu za stanove.

"Kako bismo odgovorili na potrebe sve brojnije starije populacije, a istodobno povećali dostupnost stanova za mlade obitelji, predlažemo proširenje kapaciteta domova za starije osobe uz mogućnost zamjene nekretnina za smještaj. Posljednjih godina se u Zagrebu nije napravilo ništa po tom pitanju. Naš model omogućuje starijim građanima da svoj stan ustupe Gradu na korištenje u zamjenu za siguran, kvalitetan i dostupan smještaj u domu. Time se unapređuje kvaliteta života starijih osoba i osigurava im se dostojanstvena starost, uz istodobno racionalno korištenje postojećeg stambenog fonda", stoji u programu Selak Raspudić.

BUZ oštro osudio program

Iz Bloka umirovljenici zajedno oštro su osudili prijedlog i traže hitno povlačenje crtice iz predizbornog programa.

"Umirovljenici radi politike aktualne Vlade su već suočeni sa borbom za svakodnevno golo preživljavanje, a ovaj prijedlog Marije Selak Raspudić, koju neki mediji iz samo njima poznatog razloga favoriziraju, je samo potvrda kakvu podmuklu i promašenu socijalnu politiku bi dotična provodila u Gradu Zagrebu da joj se pruži prilika", upozorio je Špika u priopćenju.

O svemu se oglasila i Selak Raspudić

Selak Raspudić u svom priopćenju navodi da je Špika očito nezadovoljan njenom odbijenicom za koaliciju na predstojećim izborima. Upozorava da Špika u koaliciji s Ivicom Lovrićem koristi težak položaj umirovljenika u političkoj borbi.

"Dakle, da bude potpuno jasno, nije riječ o prisili i ne radi se ni u kom slučaju o oduzimanju nekretnine, kao što Špika svjesno obmanjuje javnost, nego o njezinom privremenom korištenju za one koji odaberu tu opciju. Zlouporabe ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju često dovode do nasilja nad starijima, što ističe i pučka pravobraniteljica. Starije osobe koje nemaju financijskih sredstava i trebaju nekoga da ih uzdržava nerijetko su primorane sklapati ugovore s potpunim strancima koji doista dovode do otimačine njihove imovine", ističe Selak Raspudić u svom priopćenju.

Želi spriječiti iskorištavanje umirovljenika

Podsjetila je i na slučaj Davora Matijevića protiv kojeg su u medijima iznesene optužbe o pokušaju manipulacije starije članice SDP-a kako bi prisvojio njezinu imovinu putem ugovora o doživotnom uzdržavanju.

"Grad Zagreb može se ponuditi našim starijim sugrađanima koji žele zadržati svoju nekretninu, a nemaju financijskih sredstava za plaćanje doma, kao pouzdan partner koji će im izaći u susret i omogućiti mjesto u domu, a pritom njihove stanove privremeno iznajmiti mladim obiteljima ili osobama koje su u potrebi prema jasno razrađenim kriterijima", zaključila je Selak Raspudić.

