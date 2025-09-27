Manje od 10 ljudi na prosvjedu protiv zabrane ZDS-a: Pravaš zapalio zastavu Jugoslavije

Ispred sjedišta SDP-a na zagrebačkom Iblerovom trgu u subotu je održan prosvjed zbog pokušaja zabrane pozdrava "Za dom spremni".

Okupilo se manje od deset ljudi, a predvodio ih je Dražen Keleminec, predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava. Prosvjednici su puštali pjesmu "Bojna Čavoglave", a događaj je nadzirala i policija.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Keleminec se obratio medijima i SDP nazvao "komunističkom, boljševičkom strankom koja i danas pati za Jugoslavijom". Naveo je da predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić traži da se kažnjavaju i zatvaraju svi koji veličaju ustaške i četničke pokrete. "Žele ukinuti demokraciju i totalitarni sistem, predlažu kazne od šest mjeseci do šest godina zatvora", pričao je Keleminec.

Zapalio zastavu

"Ne žele oni da mi branimo domovinu Hrvatsku, zato im smeta naš pozdrav 'Za dom spremni'. Što ima lošeg u tom pozdravu? Zar nisam ja spreman braniti svoj dom i kuću? Zašto im smeta taj pozdrav? Smeta im zato što ne vole Hrvatsku, što su bili protiv Hrvatske i pate za Jugoslavijom", nastavio je Keleminec.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Nakon govora, Keleminec je u ruke uzeo malu zastavu Jugoslavije. "Pod tim oznakama ubijali su se Hrvati u Vukovari. SDP ne želi da se kažnjava ova oznaka, a ta oznaka je totalitarni režim, krvava petokraka zvijezda ubijanja Hrvata. Ovo ako završava", rekao je Keleminec i upaljačem zapalio zastavicu iako mu je za to trebalo nekoliko pokušaja i pomoć jednog prosvjednika koji je pridržao zastavu.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

