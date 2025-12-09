Majka kupala djecu, oni se počeli gušiti i završili u bolnici: Otrovali su se!

Našička policija u ponedjeljak u 21.30 sati zaprimila je dojavu 31-godišnjakinje iz okolice Našica da su joj se djeca u dobi od tri i šest godina gušila dok ih je kupala.

Djeca su hitno prevezena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje su pregledana i zadržana na promatranju.

Na mjestu događaja očevidna ekipa PU osječko-baranjske uz asistenciju stručnih osoba za plinske sustave i dimnjake, obavila je očevid kojim je utvrđeno da su djeca otrovana ugljičnim monoksidom zbog korištenja takozvane prisilne ventilacije, odnosno kuhinjske nape.

Ona je izvukla kisik iz prostora, što je dovelo do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u kupaonici u kojoj je radio plinski bojler, objasnili su iz policije.

