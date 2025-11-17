Krenuo HŽ-om, završio u busu, a onda je vozač nestao: 'Kao u filmu 'Tko to tamo pjeva'

Putnik koji se u subotu uputio HŽ-om prema Koprivnici nije ni slutio da će mu se putovanje pretvoriti u priču kao iz nekakve loše komedije. Svemu su kumovali radovi na pruzi i vozač autobusa koji ih je odvezao u krivom smjeru.

Vlakom je stigao iz Zagreba do Sesveta i tamo put nastavio autobusom budući da je zbog radova dionica pruge bila zatvorena.

Prema riječima iznenađenog putnika, bus ih je umjesto prema Dugom Selu i Vrbovcu odvezao do Ivanić-Grada. "Kada smo vozača upozorili da ne ide u dobrom smjeru, nije se htio zaustaviti već je odgovorio da je njemu rečeno kamo da vozi", ispričao je putnik za Danicu.hr.

Vozač nestao

A nakon dolaska u Ivani Grad, vozač autobusa je nestao. "Izgubio se čovjek netragom, morali smo čekati drugog", dodao je putnik iz Koprivnica.

Osjećali su se kao putnici iz autobusa "Braće Krstić" u starom filmu "Tko to tamo pjeva". "Još je samo trebalo da netko povikne 'Vozi, miško'", kaže.

Bus ih je zatim vratio u Sesvete, drugim su vozilom stigli do Dugog Sela, a onda ih je novi autobus odvezao do Vrbovca. Tamo su presjeli na vlak i stigli do Koprivnice.

Za stotinjak kilometara puta trebalo im je četiri sata, a usput su napravili i dodatnih i nepotrebnih 33 kilometra od Sesveta do Ivanić Grada i natrag.

