Ljubica Boljević (25) iz Beograda odlučila je javno podijeliti svoje iskustvo rada u ugostiteljstvu u Hrvatskoj u sezoni. Posao je, kako kaže, pronašla preko interneta. Kaže da su se raspitivali o njezinom prethodnom iskustvu te provjerili njezino znanje engleskog. Kad je dobila posao, krenula je put Dubrovnika.

"Sezone jesu naporne, ali se izdrži jer znaš da nećeš biti tu zauvijek. Radilo se šest dana tjedno, imali smo jedan slobodan dan obavezno, što je privilegija, jer mnogi sezonski radnici nemaju ni to. Imali smo osigurane obroke u hotelu, kao i smještaj u kući koja je bila relativno blizu. Radila sam u hotelu koji je član turskog lanca, pa su mi kolege bili ljudi iz cijelog svijeta, bilo je naravno dosta sezonaca iz Hrvatske, Bosne, Srbije, ali i ljudi iz Turske, Argentine, Ukrajine, Indije, i ostalih dalekih zemalja", priča Beograđanka za NIN.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što se zarade tiče, rekla bih da je neka prosječna oko 1.200 eura mjesečno. Koliko ćete zaraditi ovisi i o vama i o poslodavcu, ali ako radite pozicije s bakšišem možete uzeti mnogo više od prosječne plaće. Kada sam radila u hotelu, imala sam različite smjene, ali recimo kad radim prvu smjenu, na poslu sam do 15 h i odmah poslije se spustim na najbližu plažu i budem tu do zalaska sunca. Poslije toga ili prošetam ili popijem piće s nekim od kolega i odem u sobu da se spremam za sljedeći radni dan. Život na sezoni nije uvek prezanimljiv jer smo često umorni, i dosta ljudi nema energije za bilo šta osim posla. To naravno zavisi od osobe do osobe", kazala je.

Motivira je što će kući donijeti puno više novca nego što bi mogla uštedjeti u svom rodnom gradu, ali i to što je na moru cijelo ljeto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sezona uglavnom traje od svibnja do listopada, ali ja sam isla u lipnju i ostajala do kraja rujna. Koliko ćete ostati, dogovarate se s poslodavcem, zavisno od toga kad mu trebate, i kad ste vi slobodni", dodaje.

Ako posao možete naći preko preporuke, to bi vam bilo najbolje. Ako nemate preporuku, nikad ne možete unaprijed znati kako će se poslodavac ponašati prema vama. "Kao netko tko je radio prvo u restoranu kod privatnika, pa poslije u hotelu, mogu kazati da sam bila zadovoljnija u hotelu i velikoj korporaciji. Dobivaju se bonusi svakog mjeseca, obavezno imamo jedan slobodan dan (koji u restoranu nisam imala) i plaća je redovna", priča radnica.

Dubrovnik kao destinacija je jako skup, dodaje Ljubica. Klijenti su pretežno Britanci, Nijemci, Amerikanci, a ljudi s naših prostora su definitivno u manjini.

POGLEDAJTE VIDEO: Jesu li nas gosti zaobišli? Naša ekipa u 'inspekciji' plaža provjerila kakvo je pravo stanje: 'Sezona je izvrsna'

Tekst se nastavlja ispod oglasa