Šarena odjeća treba se prati isključivo na ovoj temperaturi: Boje neće izblijediti

Održavanje živopisnih boja na odjeći jedan je od najvećih izazova s kojima se ljudi susreću tijekom pranja rublja.

Pravilna temperatura pranja, kao i odabir odgovarajućih sredstava za pranje, ključni su za očuvanje svježine i intenziteta boja vaše omiljene odjeće.

Idealna temperatura za pranje šarenog rublja

Kada je riječ o pranju šarenog rublja, temperatura je ključni faktor koji određuje hoće li boje ostati živopisne ili izblijedjeti. Optimalna temperatura za pranje većine šarene odjeće kreće se između 30 i 40 Celzijeva stupnja. Ova temperatura dovoljno je niska da zaštiti boje, a istovremeno dovoljno visoka da učinkovito opere odjeću.

Za posebno osjetljive materijale i intenzivne boje, preporučuje se pranje na 30 Celzijeva stupnja. To je idealna temperatura za očuvanje živopisnosti boja kod sintetičkih materijala poput poliestera, najlona i akrila. S druge strane, otpornije tkanine poput pamuka i lana mogu se prati i na 40 Celzijeva stupnja bez značajnog rizika od blijeđenja.

Pravilno doziranje sredstava za pranje

Količina deterdženta koju koristite jednako je važna kao i temperatura pranja. Prekomjerna uporaba deterdženta može rezultirati nakupljanjem ostataka na odjeći, što može uzrokovati sivkasti izgled i postupno blijeđenje boja. Preporučena količina deterdženta obično je navedena na pakiranju i važno ju je pažljivo slijediti.

Za šareno rublje najbolje je koristiti tekuće deterdžente posebno formulirane za zaštitu boja. Ovi proizvodi sadrže posebne enzime i sredstva koja štite pigmente u tkanini tijekom pranja. Kvalitetni deterdženti za šareno rublje mogu koštati nešto više, ali su isplativa investicija u dugotrajnost vaše odjeće.

Kod korištenja omekšivača, manje je više. Preporučena količina je obično 30-50 ml po pranju, ovisno o količini rublja. Pretjerivanje s omekšivačem može dovesti do stvaranja filma na tkanini koji s vremenom može uzrokovati sivkasti ton i smanjiti upijajuća svojstva materijala.

Dodatne tehnike za očuvanje boja

Osim pravilne temperature i doziranja sredstava za pranje, postoje i druge važne tehnike koje pomažu u očuvanju boja:

Prije prvog pranja nove šarene odjeće, namočite je 30 minuta u hladnoj vodi s malo soli

Uvijek okrenite odjeću na naličje prije pranja

Izbjegavajte direktno sunčevo svjetlo tijekom sušenja

Koristite program za osjetljivo rublje kad god je moguće

Za jako zaprljanu šarenu odjeću možete koristiti temperaturu do 60 Celzijeva stupnja, ali samo ako je to izričito navedeno na etiketi. Međutim, ovo bi trebala biti iznimka, ne pravilo. Kod takvog intenzivnijeg pranja, posebno je važno koristiti deterdžent za zaštitu boja i program za osjetljivo rublje, piše The Dutchman's Laundry.

