Doznajemo: Penava sjeda za stol s Plenkovićem. Evo što će premijer tražiti od njega

Ispred sjedišta Hrvatskih šuma javila se reporterka RTL-a Ana Mlinarić.

Jesu li krenula prva ispitivanja?

"Ne znamo još detalje, ne znamo je li itko ispitan, je li oduzeta ikakva dokumentacija. Izvidi su tajni, takve informacije još uvijek nemamo. Ono što nije jasno ni što se ovdje točno istražuje, jer vidjeli smo optužbe za kriminal koje je javno iznio Josip Dabro, da bi danas onda doznali da USKOK postupa po prijavi same Uprave. Moj izvor iz pravosuđa kaže da će se ispitati svi navodi.

Hrvatske šume atraktivna su državna kompanija koja je godinama se vezala uz afere i u HDZ-ovim i u SDP-ovim vladama. Prethodnika Dujića uhićen je na funkciji i to zbog sumnje da je pogodovao projektu Vjetroelektrane. Uhićen je s Josipom Rimac. U tom slučaju optužnica još uvijek nije potvrđena. Tri godine kasnije čitali smo i njegove poruke o zapošljavanju prijatelja i članova HDZ-a koje je razmjenjivao s državnim dužnosnicima iz HDZ-a. Vidjet ćemo hoće li USKOK tu brzo donijeti neku odluku jer zapravo za izvide i ne postoji rok kada ih moraju dovršiti."

Sve ovo se pretvara u rad partnera, Domovinskog pokreta s jedne strane, HDZ-as druge i sve to oko Hrvatskih šuma. Kako će koalicija nakon ovoga uopće funkcionirati?

"Danas potpuni silenzio stampa iz jedne i iz druge stranke, nitko ovaj slučaj nije htio komentirati. No kako doznajem sutra u poslijepodnevnim satima, Ivan Penava trebao bi sjesti za stol s Andrejem Plenkovićem. Od njegovih bliskih suradnika doznajem da će premijer od Penave tražiti pojašnjenje dviju stvari.

Prvo, kako se u eteru našla ta teza da Andrej Plenković štiti korupciju unutar Hrvatskih šuma, ali i ova druga teza da se skandalozna snimka Josipa Dabre u javnosti pojavila upravo kada je trebalo doći do smjene na čelu Hrvatskih šuma. To je teza koju su iznosili iz Domovinskog pokreta, pa i sam Ivan Penava. U HDZ-u kaže da je to promjena retorike jer su prvoga dana iz te stranke poručivali da Josipu Dabri smješta bivši stranački partner Mario Radić. Moj izvor iz Vlade daje potpuno novu sliku na tu smjenu, koja se navodno trebala dogoditi na čelu Hrvatskih šuma koju spominje Ivan Penava. Kažu da su HDZ i Domovinski pokret o tome tek trebali razgovarati i da o tome nije postignut dogovor, tako da nekima u HDZ-u ovo se čini kao zauzimanje pozicija u tim pregovorima. I jedna i druga stranka kažu da očekuju da će sutra riješiti sve ove nesuglasice i da se ovo neće odraziti na koaliciju na nacionalnoj razini i na vladajuću većinu.

