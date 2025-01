Policija sinoć pretresla kuću Josipa Dabre! Danas je stao pred naše kamere

Zbog pucanja je jutros bio na obavijesnom razgovoru, a sinoć je policija napravila pretres njegove kuće, doznajemo neslužbeno. Prvi put otkako je smijenjen zbog pucanja, bivši ministar poljoprivrede, DP-ov Josip Dabro, stao je pred kameru RTL-a. Zatekli smo ga pred obiteljskom kućom.

"Evo iskoristio bih priliku da vas pozovem na ručak. Juha, kuhano meso, sos. Ne bih želio komentirati ništa što se događa u javnom i medijskom prostoru. Ali mogu reći da sve što radim je za boljitak Hrvatske i sve što sam radio radio sam u interesu države", rekao nam je Dabro čiji smo poziv na ručak ljubazno odbili.

No inzistirali smo na još jednom pitanju: "Informacija je da je USKOK dobio prijavu vezano uz Hrvatske šume. U svojoj ostavci ste kao razlog naveli da ste se susreli upravo u Hrvatskim šumama?", pitali smo ga na što kaže: "Rekao sam da neću to. Nek vrijeme pokaže svoje. Idem raditi dalje u interesu Republike Hrvatske", zaključuje Dabro.

Prijava nije stigla od ministra Dabre već, kako doznaje RTL, od uprave Hrvatskih šuma i to prije nekoliko mjeseci. To nam je potvrdio predsjednik Uprave, Nediljko Dujić, široj javnosti poznat kao otac i suprug akterica afere Nakaze. "Mogu vam potvrditi da je prošle godine Uprava podnijela prijavu za određene radnje koje prelaze ovlasti uprave, a koja potencijalno mogu biti kaznena djela", priča nam Dujić.

A još jučer je demantirao korupciju u šumama. Optužba je stigla od bivšeg ministra Dabre. Govorio je da su leglo kriminala, da je propalo ili nestalo 150 milijuna eura sirovina. Za to je, rekao je Dabro, znao i Plenković. Prijave su stigle i saborskom Odboru za poljoprivredu, kaže članica tog Odbora Sandra Benčić i dodaje: "Najciničnijom smatramo premijerovu izjavu da kad mu je ministar došao sa sumnjom na poslovanje Hrvatskih šuma, on je tog ministra poslao Upravi Hrvatskih šuma da im se obrati. To vam je kad nađete zaklane ovce idete vuka pitati što se dogodilo".

Dujić tvrdi da prijava USKOK-u nema veze s Dabrom. Kaže i da nije znao da ga je sada već bivši ministar želio smijenit i staviti DP-ovog čovjeka na to mjesto.

Ta saznanja dobili smo neslužbeno u Domovinskom pokretu. O njima je u rukavicama sinoć govorio i predsjednik DP-a u razgovoru za RTL. "DP-a tamo treba dobiti čovjeka, iščistiti stvari do kraja i konačno omogućiti da se sve nepravilnosti uklone", kaže Ivan Penava.

Rekao je i da je Dabro naručio reviziju poslovanja i detektirao propuste, zbog čega članovima Uprave nije htio dati razrješnice, odnosno zeleno svjetlo.

Što se dešava u Hrvatskim šumama, zadatak je otkriti novom ministru poljoprivrede. DP bi ga trebao predložiti idući tjedan. Ivan Penava tu je ponuđenu poziciju odbio.

