Otac Dominika Kuzmanovića otkrio veliku tajnu za RTL: 'Mi s njim ne komuniciramo...'

Otac Dominika Kuzmanovića uoči važne utakmice protiv Egipta dao je intervju za RTL. Osim tate Tomislava, razgovarali smo i s njegovim trenerom Matejom Meštrovićem.

Čvrsta obrana brze tranzicije i laki golovi. Bila je to Hrvatska u protekle dvije utakmice na ovom svjetskom prvenstvu. Pred nama je danas Egipat, hoće li zaista to biti pravi ispit za naše rukometaše kada gledamo prošlo Svjetsko prvenstvo? Upravo smo prije dvije godine ispali zbog Egipta koji je pobijedio Hrvatsku 31:22.

U principu ovo je prvo najvažnija utakmica na ovom prvenstvu. Naravno, neće se ništa dogoditi ako bude loš rezultat, ali ono što je najbitnije da bude jedan plus i nadam se da će nastaviti s istim s istim igrom kakvu su imali do sada, što se pokazalo da je jako bitno jer se jako puno troše u obrani, tako da brzi napad i brza realizacija. Da je to nešto što nas može voditi dalje.

Proteklih dana nisu dobre vijesti za hrvatsku rukometnu reprezentaciju vidjeli smo i ozljede Domagoja Duvnjaka, Duvnjaka. Sada je otpao i Luka Cindrić. Koliko je vaš sin upravo sada ključna karika u ovoj utakmici i kako on uopće igra, odnosno brani pod pritiskom.

Što se tiče samog Dominika, on dosta dobro podnosi, ali u principu on voli takve utakmice gdje je puno ljudi gdje se jako puno navija i nešto ta utakmica znači. Ali opet pustimo Dominika na stranu. Rukomet je kolektivni sport. Mislim da svi moraju dati svojih 120 posto. Da bismo mi to dobili, znači treba shvatiti ozbiljno ovu utakmicu, što uopće ne sumnjam da će tako biti, ali s druge strane ovoga neka je jedan gol i to je dovoljno za nas danas. Ali uopće nema, nema nema. Ja ne sumnjam u njih i tako da vjerujem da će se to dogoditi.

Ipak, što se tiče Dominika, u prvoj utakmici 12 obrana u protekloj utakmici 13 obrana. Možemo li u ovoj utakmici očekivati više? Znam da je nezahvalno pitanje.

Naravno da mi je drago da je da da on tako brani. Ali opet ponavljam, rukomet je kolektivni sport i naravno, njegova obrana ovisi o tome kako se čvrsto igra obrana i to je ključ svega. Ako mi budemo igrali obranu kako treba, onda i onda on neće sigurno zakazati. Ali ako i zakaže, to je Pešić tako da nema uopće problema.

Jeste li se vi sad čuli s njime što on kaže? Rekli smo loše vijesti za reprezentaciju, ali kako se on osjeća?

Reći ću vam jednu stvar. Mi s njim ne komuniciramo. Znači, on ima nekakav svoj ritam koji ima prije utakmice, pogotovo kad su ovakve bitne utakmice. Jednostavno ga ne želimo uznemiravati tako da je ova vijest o Cindrića došla od vas, tako da apsolutno ne znam šta se događa i puštamo njega na miru da on napravi kompletan svoj, ajmo reći pripremu utakmice na svoj način, bez nikakvih ozbiljnijih uznemiravanja, tako da ne znam šta se događa.

I za kraj neka vaša poruka i za Dominika, ali i za cijelu reprezentaciju.

Za Dominika prvo. Naravno, kao i uvijek, samo opusti se i uživaj. A dečkima puno sreće jer današnjim. To, naravno, uz dobru igru jako puno treba. I naravno da ih cijela dvorana podrži u tome. Danas jako puno vise u publici.

Nakon oca na red je došao i trener iz mlađih dana.

Možete nam reći danas kada smo saznali ovu vijest da je i s prvenstva otpao Luka Cindrić znamo iza Domagoja Duvnjaka. Koliko je zapravo na Dominiku taj pritisak, kada znamo da cijela nacija je nekako uz njega. Govori se cijelo vrijeme da je on taj as u rukavu Hrvatske. Bio je dva puta sada najbolji igrač utakmice.

Pa ne bih sad to rekao da je to neki preveliki pritisak. Mislim, on je svojim igrama i svojim obranama pokazao da je doista jedno od važnih karika. Sigurno su veliki izostanci. Ostali smo bez kapetana, sad i bez bez Cindrića, ali mislim da je ekipa sposobna nadomjestiti svakog pojedinca. Osjeti se kroz njihove igre. Onako zajedništvo stvarno djeluju kao ekipa, tako da mislimo da će ta nekakva vremena faktor tih izostanaka biti sveden na minimum.

Što vi kažete kao trener? Koliko sada tu trener igra istu, također ključnu ulogu.

Mislim da se to može to i iskoristiti kao nekakav motivacijski faktor. Sigurno da za te ostanka. Za te dečke, pogotovo znamo da je to važan kapetanu nekako oproštajno prvenstvo. Mislim da se to lako može okrenuti na tu drugu stranu, nekakvu motivaciju za za njega, za samim tim. Tako da, nadam se da će tako i biti.

Što biste vi onda rekli koliko je Dominiku bila nekakva motivacija u prijašnjim utakmicama i treninzima kad ste ga vi vodili upravo te neke teške situacije?

Mislim da Dominik je ono što kažem, ovo je san, On trenutno živi te svoje snove. Mislim da apsolutno neće biti pritiska kod njega. Ovo je ono što ja kažem, ovo je čekao. Sad je tamo i mislim da će iskoristiti to maksimalno moguće.