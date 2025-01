Kuzmanović za Net.hr: 'Na jednu stvar ćemo se fokusirati i to pokušati ispraviti'

Uoči Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj koje počinje za desetak dana, jedna od najvećih zvijezda reprezentacije, Dominik Kuzmanović, dao je intervju za Net.hr.

Red je na početku da pitamo kako zdravlje. S obzirom da znamo kakvu si dramu proživljavao prošle godine.

Ove godine, eto, hvala Bogu, sve je super. Zdrav sam i i spreman, što se tiče zdravlja nemam nikakvih problema.

Za razliku, nažalost, od svog kolege Mandića koji je otpao. Kako se nosiš s tom situacijom i hoće li ti nedostajati? Ipak ste vi bili mladi par golmana u reprezentaciji.

On je imao jednu nesreću veliku. Eto, meni je stvarno iskreno žao izgubiti prvenstvo na domaćem terenu zbog takve nekakve stvari. Mislim da je užasno. Nadam se da će se što prije oporaviti. Vidjet ćemo kad će on zapravo moći braniti, ali eto, zdravlje je na prvom mjestu i želim mu što brži i što bolji oporavak. Očekivalo se opet da budemo nas dvojica tandem, ali evo njega je to spriječilo. Naravno da će mi nedostajati s obzirom da sam se već na njega naviknuo i braniti s njim u paru, ali mislim da ću se i sa Špikićem i Pešićem dobro upotpuniti.

Foto: Profimedia

Prošle godine si na Euru radio razliku na vratima reprezentacije. Nakon dugo vremena smo imali doprinos s tvoje pozicije, ali svejedno nismo uspjeli ostvariti zapažen rezultat.

U svakoj utakmici je malo nešto nedostajalo, onda je sve to i iskustvo koje smo skupljali i tada i naravno na Olimpijadi. Gotovo identična situacija. Konkurentni smo sa svima u jednom trenutku, onda samo nestanemo s terena i tu gubimo utakmice, tako da na to ćemo se fokusirati i to pokušati ispraviti. Mislim da je sada tim dosta zreliji i iskusniji i da će nam sve to pomoći u novom prvenstvu.

Koliko te veseli prvenstvo u Hrvatskoj? Imamo na papiru ipak malo lakši ždrijeb. Kako gledaš na suparnike u grupi i križanjem s Islandom i Slovenijom.

"Grupa nam je dosta izazovna. Nije to tako jednostavno, kao što se čini, kao što većina to misli. S obzirom da je Argentina bila na Olimpijskim igrama, naravno, tamo nisu dobro prošli, ali samom pojavom na Olimpijskim igrama već su pokazali da imaju određenu kvalitetu. S njima smo igrali i u pripremnoj utakmici u Norveškoj. Tada nismo baš briljirali i jedva smo ih pobijedili tako da svakako da ih moramo shvatiti ozbiljno. Bahrein je reprezentacija koja nam je nezgodna svojom brzinom. Naravno da smo mi tu favoriti i da to moramo pokazati na terenu. Ali, naravno, kao prvo, kao svaka utakmica prva na prvenstvu može donijeti nekakve probleme, tako da potrebno je da imamo maksimalnu fokusiranost na njih i da ih apsolutno ozbiljno shvatimo", priča 'Kuzma' i nastavlja:

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"I na kraju Egipat. Mislim da će ta utakmica najviše odlučivati i Egipat je vrhunska reprezentacija već zadnjih četiri ili pet godina, još tamo od Olimpijskih igara u Tokiju i tu će se lomiti koplja za nadam se prvo mjesto, tako da sve u svemu nije baš najjednostavnija skupina, ali mislim da smo mi u najboljoj poziciji u toj skupini pa ćemo vidjeti, a nakon toga, ako prođemo i križamo se najvjerojatnije s Islanđanima i Slovencima, to su još dva vrhunska protivnika i to će biti teško. Glavno je da se prenesu svi bodovi iz prve grupe, a onda to dodatno olakšava situaciju jer su to također dvije vrhunske reprezentacije."

Bio si u Poreču sad za vrijeme utakmice predstavljao s Martinovićem, Duvnjakom i Srnom nove dresove na poluvremenu. To nije slučajno. Istaknuli ste iz Saveza kao zvijezdu. Kako se nositi s tim? Je li to pritisak?

Nije mi to pritisak. Meni je čast i zadovoljstvo igrati za reprezentaciju i imati sve veću i veću ulogu. To me veseli i stvarno uživam u tome i nadam se da mogu pomoći timu u stvarno što većoj mjeri i ove godine. Ponosan sam nositi dres hrvatske rukometne reprezentacije i nadam se da će biti što više pobjeda, tako da mogu i uveseljavati navijače.

Kako si se snašao u Njemačkoj i u Bundesligi. Jesu li ti 'Balkanci' pomogli oko prilagodbe?

U klubu je stvarno vrhunski. Stvarno sam jako zadovoljan što sam tamo otišao. Sve je posloženo po mojim nekakvim mjerama i jako sam zadovoljan. Sviđa mi se i klub i nadam se da ćemo još rasti. Gummersbach ima velike ambicije. Imamo super ekipu i treba nam još malo da se posložimo i nadam se da onda u narednim godinama možemo prijetiti i za sami vrh. Imamo, naravno i Miloša Vujovića, Crnogorca i dva Slovenca koji su mi dosta pomogli i naravno trenera golmana Marija Kelentrića, Tako da svi su to naši ljudi i ovoga. I sigurno da da je, da mi je drago i lakše kad ti pomognu oko tih nekih početnih stvari. Tako da zadovoljan sam i zahvalan njima s te strane.