FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HRABRI HEROJI

Igor i Tomislav spasili nemoćno ždrijebe iz blata: Pogledajte emotivne prizore

Sve je započelo dojavom savjesnog građanina koji je u blizini autoceste A1, u smjeru sjevera kod odmorišta Zir, uočio nemoćno ždrijebe kojem je prijetilo uginuće

13.4.2026.
15:44
Tesa Katalinić
PPRP Perušić
VOYO logo
VOYO logo

Policijski posao često nadilazi okvire održavanja reda i mira, a današnji događaj iz Like pravi je dokaz kako njihov posao uključuje brigu za život i dobrobit svih živih bića.

Sve je započelo dojavom građanina koji je u blizini autoceste A1, u smjeru sjevera kod odmorišta Zir, uočio nemoćno ždrijebe kojem je prijetilo uginuće. 

Na livadi, potpuno prekrivenoj blatom, uz ždrijebe je stajala i uznemirena, bespomoćna kobila, što je dodatno naglašavalo hitnost situacije.

Foto: PPRP Perušić

Akcija spašavanja 

Po zaprimanju dojave, policajci Igor i Tomislav odmah su izjurili na teren i bez oklijevanja zagazili u duboko blato. Unatoč teškim uvjetima i blatnjavom terenu, zajedničkim su snagama uspjeli izvući ždrijebe na sigurno.

Foto: PPRP Perušić

"Ovaj događaj još jednom potvrđuje koliko je policijski posao važan i opsežan. Policijski službenici svakodnevno se nalaze u nepredvidivim situacijama u kojima je potrebna brza procjena, hrabrost i ljudskost", rekli su iz PU ličko-senjske. 

Foto: PPRP Perušić

Dodaju i da upravo ovakve intervencije pokazuju da njihova uloga uključuje i brigu za zajednicu u najširem smislu - "pa i za one koji ne mogu sami zatražiti pomoć".

"Brza reakcija, predanost i suosjećanje policijskih službenika spasili su jedan život te poslali snažnu poruku o važnosti solidarnosti i brige za zajednicu u cjelini", zaključili su iz PU ličko-senjske

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike