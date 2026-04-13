Igor i Tomislav spasili nemoćno ždrijebe iz blata: Pogledajte emotivne prizore

Policijski posao često nadilazi okvire održavanja reda i mira, a današnji događaj iz Like pravi je dokaz kako njihov posao uključuje brigu za život i dobrobit svih živih bića.

Sve je započelo dojavom građanina koji je u blizini autoceste A1, u smjeru sjevera kod odmorišta Zir, uočio nemoćno ždrijebe kojem je prijetilo uginuće.

Na livadi, potpuno prekrivenoj blatom, uz ždrijebe je stajala i uznemirena, bespomoćna kobila, što je dodatno naglašavalo hitnost situacije.

Foto: PPRP Perušić

Akcija spašavanja

Po zaprimanju dojave, policajci Igor i Tomislav odmah su izjurili na teren i bez oklijevanja zagazili u duboko blato. Unatoč teškim uvjetima i blatnjavom terenu, zajedničkim su snagama uspjeli izvući ždrijebe na sigurno.

"Ovaj događaj još jednom potvrđuje koliko je policijski posao važan i opsežan. Policijski službenici svakodnevno se nalaze u nepredvidivim situacijama u kojima je potrebna brza procjena, hrabrost i ljudskost", rekli su iz PU ličko-senjske.

Dodaju i da upravo ovakve intervencije pokazuju da njihova uloga uključuje i brigu za zajednicu u najširem smislu - "pa i za one koji ne mogu sami zatražiti pomoć".

"Brza reakcija, predanost i suosjećanje policijskih službenika spasili su jedan život te poslali snažnu poruku o važnosti solidarnosti i brige za zajednicu u cjelini", zaključili su iz PU ličko-senjske.