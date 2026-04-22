Dašak luksuza: Spoj 'leoparda i strasti' kreće u lov! Stiže i na hrvatske ceste

Ovog tjedna, u srcu svjetske mode i dizajna, Milanu, umjesto najnovijih sofa i svjetiljki, predstavljena je zvijer na četiri kotača. I to ne bilo kakva! Kineski automobilski div Chery, koji se kod nas već udomaćio s brendovima Omoda i Jaecoo, sada je na europsku scenu lansirao svoju novu, premium marku – Lepas. A glavne zvijezde večeri bili su modeli L6 u dvije ekološki osviještene izvedbe: plug-in hibrid i potpuno električna.

Ime Lepas, kažu, dolazi od spoja riječi 'leopard' i 'strast', što bi trebalo dočarati agilnost i emotivni dizajn njihovih vozila. Sudeći po prvim fotografijama modela L6, dizajneri su očito proveli dosta vremena gledajući dokumentarce o divljim mačkama. Oštre linije karoserije i prednja LED svjetla koja podsjećaju na prodoran pogled leoparda definitivno ostavljaju dojam. No, je li Lepas L6 samo lijepo lice ili se ispod lima krije i prava zvijer?

Dva srca junačka: struja ili benzin?

Lepas L6 nudi se u dvije vrlo zanimljive motorizacije, obje spremne da zadovolje različite ukuse i potrebe modernih vozača.

Za one koji još uvijek imaju blagu anksioznost od dometa električnih vozila, tu je Lepas L6 "Super Hybrid". Ovaj plug-in hibrid kombinira 1,5-litreni benzinski motor s električnim motorom i baterijom. A sada se držite! Proizvođač obećava ukupan domet od preko 1.100 kilometara s punim spremnikom i baterijom. To je dovoljno da se odvezete od Zagreba do Pariza bez potrebe za zaustavljanjem na benzinskoj postaji. Očekuje se da će samo na struju moći prijeći više od osamdeset kilometara, što je i više nego dovoljno za svakodnevne gradske obaveze poput odlaska na posao, u kupovinu i razvažanje djece.

S druge strane, za one koji su već prigrlili električnu budućnost, tu je Lepas L6 BEV. Potpuno električna izvedba dolazi s baterijom kapaciteta 67 kWh, što bi joj trebalo osigurati domet od oko 435 kilometara prema WLTP ciklusu. Iako to nije rekordna brojka u svijetu električara, L6 BEV ima asa u rukavu – brzinu punjenja. Na brzom DC punjaču, baterija se s 30 na 80 posto kapaciteta može napuniti za samo dvadesetak minuta. Taman za jednu kavu i brzinski pregled vijesti na mobitelu.

Agresivan izgled i pametna unutrašnjost

Lepas se pozicionira kao premium marka unutar Chery grupe, a to se vidi i po dizajnu. Iako dijeli platformu s popularnim modelima poput Jaecoo 7, L6 ima svoj, prepoznatljiv stil. Neki ga opisuju kao smanjenu verziju većeg modela L8, dok drugi vide utjecaje europskih premium SUV-ova. U svakom slučaju, izgleda moderno i dinamično. Zanimljivo je da se hibridna i električna verzija razlikuju po prednjoj masci – hibrid ima kromiranu rešetku, dok električni model ima potpuno zatvoren i gladak prednji kraj.

Unutrašnjost slijedi filozofiju vanjštine – moderna, minimalistička, ali s daškom luksuza. Dominira veliki portretni zaslon osjetljiv na dodir koji se proteže sve do središnje konzole. U Lepasu obećavaju kvalitetne materijale i preciznu izradu, a Ray Wang, direktor marke za Ujedinjeno Kraljevstvo, obećava da je L6 "pametan kao vaš pametni telefon i sofisticiran kao vaš dom".

Hoćemo li ga vidjeti i na našim cestama?

L6 prvo stiže u Ujedinjeno Kraljevstvo krajem 2026. godine, nakon čega je u planu širenje na ostatak Europe. No, Chery sa svojim novim brendom stiže uskoro i na hrvatsko tržište, a Auto Benussi će biti uvoznik i zastupnik Lepasa za Hrvatsku i Sloveniju.

Chery je sa svojim brendovima Omoda i Jaecoo već pokazao ozbiljne namjere na našem tržištu, a njihovi su modeli, čini se, vrlo dobro prihvaćeni, a slično s eočekuje i od Lepasa.

S obzirom na to da je automobil tek predstavljen, na prve neovisne testove i recenzije morat ćemo još pričekati. Sve za sada dostupne informacije dolaze izravno od proizvođača, a oni, naravno, imaju samo riječi hvale. U svakom slučaju, Lepas L6 se čini kao vrlo zanimljiv novitet koji bi mogao dobro protresti europsku, a nadamo se uskoro i hrvatsku automobilsku scenu u klasi modela kao što su Kia Sportage ili Volkswagen Tiguan. S atraktivnim dizajnom, obećavajućim specifikacijama i snagom velikog proizvođača iza sebe, ovaj "leopard sa strašću" ima sve preduvjete za uspjeh.

