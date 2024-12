Krešimir Macan o skandalima Kekinovih: 'Mladi su zbunjeni tko tu koga. Možda ostanu doma za izbore'

Prvo je kao bomba odjeknuo slučaj susreta Mile Kekina i Nikice Jelavića za koji Kekinovi tvrde da je bio klopka, a Jelavić izaziva da kažu pravu istinu, a onda je za predsjedničku kandidatkinju stranke Možemo! Ivanu Kekin uslijedio novi udarac i izvlačenja slučaja kupoprodaje zemljišta za vilu u Istri i bacanja sumnje je li platila prenisku cijenu.

U svega desetak dana u dva slučaja Ivana Kekin morala se pravdati, odgovarati na napade, propitivanja i zbog čega je stranačka kolegica Sandra Benčić u nedjelju uvečer stala pred novinare pa poručila: "Ovo je difamacijska kampanja i kampanja zastrašivanja. Vidjeli smo prljave kampanje, ovo je daleko više. Ovo je uplitanje u obitelj Kekin i korištenje obitelji za obračun s kandidatima za predsjedničke izbore. Nikad nismo imali ovakvu razinu uplitanja ljudi iz podzemlja koji postavljaju klopke, a onda se takve gluposti, koje objavi nekakav Bujanac, koriste za pokretanje izvida – ako je to točno. Tome nikad nismo svjedočili."

Benčić je ipak uvjerena da to neće naškoditi Kekin u kampanji pa dodala: "Ako se zaista u nedjelju nije imalo pametnijeg posla u DORH-u nego gledati što se dogodilo davno prije nego što je Ivana Kekin ušla u politiku – 2018. godine – kako je kupila zemljište na natječaju grada, onda nam je jasno gdje smo i koji su motivi. Nije slučajno, nismo naivni, jel tako? Upravo rade grešku za greškom i sebi štete."

RTL-ov politički komentator Krešimir Macan smatra da bi sve ovo moglo imati odjeka na biračko tijelo Kekin.

"Vidjet ćemo što će se na kraju dogoditi na biralištima. Ivana Kekin ima vjerno biračko tijelo, ali mlađi birači uopće ne razumiju o čemu se tu priča. Jednostavno je - klinci ne znaju što je to, njima je sve ovo prekomplicirano, odnosno tko tu koga i zašto. Preteško im je za razumjeti koja je pozadina", rekao je Macan.

'Mladi su zbunjeni'

Nastavio je da su mladi zbunjeni, a upravo s njima Ivana Kekin najbolje je komunicirala. "Oni bi zato mogli ostati doma", smatra Macan.

Na to što Benčić smatra da je DORH i službeno postao dio prljave kampanje, ako je točno da su pokrenuti izvidi vezani uz Kekinovu vilu u Istri i to u nedjelju, Macan je rekao: "Ako ćemo tako gledati - onda ispada da je GONG u službi stranke Možemo!, a DORH u službi HDZ-a. Jedni i drugi trebali bi raditi svoj posao kad imaju razloga, a ne gledati tko je u službi koga."

Za slučaj susreta Mile Kekina i Jelavića rekao je da to sigurno ima pozadinu, ali da javnost još ne zna koju.

"Trenutačno ne znamo zašto se Mile Kekin našao s Jelavićem. Neka (Mile Kekin op.a) odgovori zašto se uopće našao s njim, pa ćemo znati je li ovo prljava kampanja ili nije. Odgovoriti na ovo mogu samo Jelavić ili Mile Kekin i tu nisu krivi ni DORH niti tko drugi. Sam Jelavić je rekao - 'sa mnom znate tko sam'. I to je istina, tu nema dileme. Ovo u kampanji sada koriste svi i to je postao kampanjski slučaj te ga i Sandra Benčić koristi da optuži drugu stranu. Mi sada ne znamo pozadinu, pratimo samo posljedice."

O tome da je kampanja postala prljava kaže da se u kampanji koristi sve protiv protivnika, da se vadi sve što se može iskoristiti protiv protivnika i da nema onog tko to neće iskoristiti. "Prljavo se prvo izvlači, nema onog koji to neće napraviti. Poslije izbora to više nikog ne zanima", kaže Macan.

O tome jesu li se Ivana Kekin i Možemo! dobro snašli u svemu ovome, kaže: "Mogli su bolje jer su ostavili dojam u javnosti da nešto nisu rekli do kraja."

