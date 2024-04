Analizu kampanje napravili su Krešimir Macan koji savjetuje IDS i Mate Mijić, koji savjetuje nekoliko desnih stranaka.

O tome jesu li im očekivane poruke biskupa i kako oni mogu utjecati na birače, Mijić kaže da mu je drago što su se očitovali.

"Bilo bi dobro da se češće očituju, ako žele osim čuvara vjere biti i čuvari ustavno pravnog poretka", komentirao je Mijić.

Iako biskupi tvrde da su i dalje neutralni, Macan kaže da su se oni samo držali preporuke Ustavnog suda.

"Nisu spomenuli onog kojeg ne smiju spomenuti, a sve su rekli", komentirao je Macan. Osim toga komentirao je i Ustavni sud koji će ili reagirati uskoro ili šutjeti.

"Vidimo da se svi drže inicijalnog upozorenja, nema nekog razloga da se intervenira", dodao je.

Možemo! je prozvao HDZ zbog oglasa, a Mijić kaže da je to sigurno bila greška u sustavu.

"U Poljskoj su lokalni izbori, Pravo i Pravdo donedavno vladajuća stranka u Poljskoj, oni nemaju nikakvog razloga podupirati HDZ. Možemo pokušava napraviti međunarodne intervencije u hrvatske izbore, ali to je toliko nategnuto da je bespredmetno o tome uopće pričati", komentirao je Mijić.

"Svi mi koji radimo znamo da su te platforme jako nepouzdane u smislu korisničke podrške. HDZ je propustio voditi brigu o onome što uistinu piše, jer to piše ispod svakog oglasa, zato je to i uvedeno tko plaća oglas. Trebali su sami vidjeti što piše i prije zatražiti podršku jer treba dugo vremena da se to ispravi", dodao je Macan.

No, može li se sakriti tko financira kampanje na društvenim mrežama, Macan je dao jasan odgovor.

"Ne može se sakriti tko financira kampanju na društvenim mrežama, vi vidite svaki cent koji potroše. Vi vidite tko ga plaća, preko koga ide, preko koje agencije", rekao je Macan.

"I ako ste ovlašteni oglašivač u Hrvatskoj, ne možete u Hrvatskoj oglašavati za Poljske izbore, to je tehnički nemoguće", dodao je Mijić.

O kampanjama i njihovom utjecaju na društvenim mrežama Macan komentira da je kampanja ustvari loša.

"Možemo u ovom trenutku najviše lupa novca. Oni ulažu toliko novca, ponude toliko mrežama da ih mreže guraju prve jer najviše troše. U principu oni dominiraju iako su manja stranka. Drugi su se svi pojavili, ali to je sve standardno, ništa posebno. Možemo baš ide s tim porukama", komentirao je Macan.

Za Mijića nema velike energije u kampanji.

"HDZ klasično radi svoj teren. Jako su se mobilizirali. Domovinski pokret solidno radi teren, ljevica pokušava, ali nikad nisu imali terensku infrastrukturu kao HDZ. S druge strane igraju na faktor onoga kojega ne smijemo spominjati i oni tako dižu naboj u toj svojoj kampanji", rekao je Mijić.

Točno je dva tjedna do izbora, detaljnije o predizbornoj kampanji možete pronaći na portalu.