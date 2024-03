izborni komentator RTL-a Krešimir Macan gostovao je u RTL-u Danas te o kampanji i nadolazećim izborima razgovarao s Anom Brdarić Boljat i Adrianom De Vrgnom.

Od danas imamo i službenu kampanju, iako je ona zbog Uskrsa prolongirana za utorak, odnosno sutra, Što nas čeka s obzirom na viđeno do sada?

"Pa je jasno da će morati jako intenzivno raditi jer realno ostalo nam je 17 dana. Tako da je to 15 dana prave kampanje. Dosta su kasno svi krenuli, vidjeli smo. HDZ je snimao spot jučer. Dakle, sve je malo onako navrat nanos, iako smo znali da će biti izbori. Osjeća se ta panika, osjeća se da jako u zadnji tren kreću u digitalni svijet. Danas nisu radili fizički, ali radili su oglasi. Gdje god smo čitali vijesti, mogli su se pojaviti."

Počeli su biti aktivni na TikToku, je li to vama cringe?

"Mislim da je super ako pogode. To je veliki rizik. Rizik je da naprave cringe stvar i da ih svi ismijavaju. Plenković je prešao 700 tisuća pregleda što je veliki broj za i za neke ozbiljnije TikTokere. I to sad treba vidjeti kako će izgledati nastavak. Ljubo Ćesić Rojs može sa svojom zezancijom: Tko je jamio, jamio' napraviti nešto. Pitanje je hoće li mu donijeti glasove, ali vidljivost hoće. TikTok je bitan za vidljivost."

Milanović nije službeno u kampanji, ali vidimo i danas. On ide po svome, ne odustaje. Ostaje li on glavna tema kampanje?

"Ono jučerašnje upozorenje je bilo DIP-a je bilo sasvim jasno. Postoji uvijek neki protokol u kojem će se predsjednik pojaviti, pojavit će se možda netko iz državnog protokola i gdje će se nešto komentirati i stavit ćete jednu i drugu stranu. Dakle, neizbježno ćemo imati taj mali dugi predizborni blok, što je neustavno, ali što ćemo"

Ne može ga se ignorirati. S druge strane, i sam Ustavni sud, kaže, ima pravo predsjednik govorit, ali i ne aktivno sudjelovati u kampanji.

"Mislim da je član DIP a Hojski jako dobro rekao da su pravila iz 1999. godine. Dakle, to govori samo koliko smo zapustili uopće izborno zakonodavstvo i ostalim. I predsjednik Milanović je tu našao mnogo rupa između kojih uporno pliva. Etički kodeks je iz 2015. Dakle, nije mijenjan devet godina. Imamo društvene mreže, imamo TikTok, imamo svašta. Ono što je najbitnije iz etičkog kodeksa, a može se primijetiti kod predsjednika Milanovića ipak manje vrijeđa jer etički kodeks uredno, kaže, ne smijete vrijeđati. Ne smijete po bilo kojoj osnovi prozivati."

Nekako se čini da HDZ pokušava slijediti savjete i pravila DIP-a da ne komentiraju Milanovića, ali ni danas im to baš nije pošlo za rukom. Što očekujete u sljedeća dva dana?

"Očekujem ovakav nastavak, uglavnom ignoriranja i onda ponekad onako nekakav pokušaj brzog odgovora. Ne previše komentira. Vidjeli smo situaciju na Plitvicama. Nije im bilo svejedno. Ljudi ne vole da se da se branitelji dijele na ovaj način. Vidjeli ste generale kako su reagirali, a nadam se da će takve situacije izbjegavati, ali bit će, bit će je li ovo paralelni protokol."

I što onda u svemu tome možemo očekivati od Ustavnog suda? Oni su najavili, neslužbeno, doduše reakciju u tjednu pred nama.

"Oni će vjerojatno morati još jednom pojačati ono što su rekli u upozorenju, ali realno njima je jedini adut da proglase izbore neustavnim, odnosno kako bude došlo puno prigovora. Zasad prigovora nema. I to je činjenica. U ovom trenutku nitko ne prigovora na ovakav tijek kampanje, pa se nema tko i što očitovat. Pa ćemo vidjeti hoće li biti prigovora kad krene. Mislim da će svi malo ublažiti retoriku da bi to ipak bilo pristojno. Gledat ćemo te paralelne kampanje, ali mislim da ima jedna stvar koju svi malo precjenjujemo. Ovo je samo prilog u Dnevniku. Reklama radi posao. Ono kad puno puta se pojavite. Dakle, ova vijest se ne može ponoviti deset puta dnevno moraju ponoviti. Dakle, ipak je presudan onaj marketinški dio gdje će oni pokušati doći do svakog četvrtog neodlučnog.

Očekujete li Milanovića na TikToku?

"Mislim da je on rekao da neće. Veliki je izazov ako to napravi."

Je li uopće za očekivati da će Ustavni sud posegnuti za krajnjom mjerom koja im stoji na raspolaganju?

"Jedino ako ode u ekstreme. Dakle, ovo je sve na granici. Zato svi igraju po rubu i mislim da će tako ostati do kraja. Jedino ako se baš nešto baš ružno dogodi."

Dosad je bilo iznenađenja, očekujete li neka nova?

"Pa ja mislim da je onaj efekt onaj poguranac odrađen jednokratno. Sad ostaje teški rudarski rad s reklamama. Umirovljenici su tema broj jedan, svi ih spominju. Oni su glavna publika. A vidimo da idu različitim blokovima. Pitanje gdje će najviše profitirati."

"I što s ovim bazenom neodlučnih? Njih je dvadesetak posto. Tko ih može mobilizirati?

"Smanjio se s ulaskom Milanovića. Sad smo već vidjeli da je najveći efekt na te neodlučne. Sad da se podjednako imamo neodlučnih i na ljevici i na desnici jer ćemo imati HDZ i desne blokove koji se tuku za iste birače i imamo SDP i sa svim ovim drugim opcijama koji idu samostalno, tako da oni će se međusobno natjecati. Mislim da za to nema jednoznačno da će sad sve ići HDZ u i SDP-u. Pokušat će jedni i drugi reći 'Ovo mi je bačen glas okrenut drugim opcijama', ali pitanje je koliko će im uspjeti. Ipak, danas imamo druge načine. Komunikacija nije tako jednostavna."