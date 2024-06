Vlakom na more, uz 40 posto popusta. Akcija je to koju je HŽ Putnički prijevoz oglasio na svojoj internetskoj stranici, a građani su jedva dočekali iskoristiti pogodnost 'najjeftinijeg prijevoza na more' kako bi se zaputili prema Splitu, a od tamo na koju drugu destinaciju na obali.

Putovanje se, međutim, pretovorilo u avanturu kada je na liniji Zagreb-Split oko 12 sati vlak 'zakuhao' te je došlo do puknuća cijevi, vjerojatno goriva.

Putnička družina - smještena u dva i pol rasprodana vagona - tako se, silom prilika, morala iskrcati u Lovincu.

"Bogu iza nogu, nema dućana, kafića", kaže čitateljica koja nam je dojavila vijest o nezgodi, a zaputila se vlakom prema Splitu te, s ostalim putnicima 'zaglavila' na željezničkoj stanici.

"Sjedimo u sve manjem hladu i čekamo autobuse koje će poslati po nas. Jedan gospodin je ljut, pokušava uhvatiti bus u Splitu za Pivat, par žena 'hvata' trajekte i katamarane na koje će zakasniti. Neki su ljuti, drugima je to avantura na koju su navikli s HŽ-om", dodaje čitateljica.

Kako doznajemo, jedna gospođa lakše se ozlijedila prilikom izlaska iz vlaka, a djelatnici stanice Lovinac priskočili su u pomoć nesretnim putnicima.

"Skuhali su nam kavu, dali su nam pivo, grickalice, vodu pa se družimo, poslali su dva autobusa iz Knina po nas, ali pretpostavljam da nećemo prije 17 sati biti u Splitu, a trebali smo stići u 14 sati", priča nam čitateljica.

"Svaka čast ljudima koji rade na željeznici, koji su nas u Lovincu ugostili, brinu o nama kao o maloj djeci. Kava, piće, pivo, voda, tješe nas. Takvim ljudima treba stvarno zahvaliti", kazao je za RTL Nikola, jedan od putnika.

Mia bi, pak, čim prije kući. "Dosadilo mi je. Voljela bih stići kući, ali dobro, upoznala sam kul ljude. Moglo je i gore", kaže.

"Čak se i ugodno osjećam jer imamo piva, imamo kave, ali problem je što ću manje vremena provesti s curom. Pivo je popravilo sve", kaže Petar.

O nezgodi i putnicima koji su zaglavili na zvizdanu poslali smo upit i HŽ-u. Odgovor ćemo objaviti čim pristigne. U međuvremenu, djelatnica koju smo telefonski uspjeli dobiti, potvrdila nam je da su zamjenski autobusi poslani za Lovinac te da se putnici mogu obratiti HŽ-u za reklamacije na mail reklamacije@hzpp.hr.

"Mogu im se odmah poslati i karte. Oni će biti upoznati s tom situacijom, pa će dalje riješavati takve upite", napomenula je te dodala kako se upit može poslati i ako putnici zbog kvara na vlaku kasne na neke trajektne linije.

Budući da je prijevoz za umirovljenike besplatan, moguće im je samo refundirati trošak rezervacije, koja je iznosila 1,06 eura.

