Srbija zabila nož u leđa Putinu, Kremlj ogorčen Vučićem: 'To je zadnje što želimo!'

Službena Moskva nije dobro prihvatila izjavu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, kako je njegova zemlja spremna prodati streljivo Europskoj uniji. Glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov oštro je komentirao istup predsjednika Srbije.

"Zadnje što želimo jest da se oružje i streljivo proizvedeno u našoj bratskoj Srbiji koriste protiv naših vojnika. To je zadnje što želimo vidjeti", poručio je Peskov novinarima koji su ga pitali o Vučićevoj izjavi, prenose ruski mediji.

"Razumijemo da se na Srbiju vrši neviđeni pritisak. Zato situacija tamo nije laka. Razumijemo s kakvim se problemima suočavaju Srbi", dodao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vučić ponudio streljivo Europi

Vučić je u intervjuu za njemački magazin Cicero rekao kako je Europi potrebno streljivo te je potvrdio da svojim prijateljima u Europi ponudio dogovor o kupnji svega što Srbija ima, što je opisao kao fenomenalan doprinos europskoj sigurnosti.

Vučić je napomenuo da su srpska skladišta streljiva puna, s posebno velikim zalihama minobacačkih granata. Na pitanje o mogućnosti da se streljivo kupljeno od Srbije naknadno preda Ukrajini, Vučić je rekao da će kupci moći s njim raditi što god žele.

Dodao je da im jednostavno trebaju dugoročni ugovori kako bi mogli planirati unaprijed. Ponovio je kako je uvijek tvrdio da je Srbija neutralna zemlja, ali da je apsolutno spremna surađivati s europskim prijateljima u vojnim pitanjima te da sada čeka odgovore europskih zemalja na svoj prijedlog.

U svibnju se ruska Vanjska obavještajna služba požalila da srbijanske obrambene tvrtke, unatoč proglašenoj neutralnosti Beograda, nastavljaju opskrbljivati streljivom Kijev. Tijekom ljeta, Moskva je ponovila optužbe, opisujući problem kao bolan i za Rusiju i za Srbiju. Nakon toga, Vučić je najavio obustavu izvoza streljiva.

POGLEDAJTE VIDEO: Majka koja je postala simbol otpora Vučiću: 'Ovo je moja borba za pravdu i 16 žrtava'