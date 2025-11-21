Konjički savez objavio fotografije poplavljenog Hipodroma: 'Tereni su kao Titanik koji tone'

Zagrebački konjički savez na svom je Facebook profilu objavio priopćenje u kojem ukazuju na stvarno stanje infrastrukture Hipodroma Zagreb.

"Zagrebački konjički sport (preponsko i dresurno jahanje) posljednjih je godina napravio ogroman iskorak. Zajedničkim radom sportaša, trenera, roditelja i cijele konjičke zajednice, te uz predan angažman Saveza, uspjeli smo oživjeti prostor Hipodroma Zagreb koji je desetljećima bio zanemarivan i vratiti ga na sportsku kartu Zagreba. Najveći dokaz toga je povratak Svjetskog kupa u Zagreb nakon više od dvadeset godina koji će se održati u lipnju 2026", započeli su u priopćenju.

Naglašavaju i da su domaćinstvo Svjetskog kupa dobili zahvaljujući dugogodišnjem kvalitetnom razvoju lokalnog sporta i projektima koje provode.

Savez odbacuje svako povezivanje s, kako navode, "neprovjerenim, netočnim ili zlonamjernim tvrdnjama" te naglašava da je njihov rad javan, transparentan i isključivo usmjeren na razvoj sporta.

Foto: Facebook/zagrebački Konjički Savez

Tereni nisu obnovljeni gotovo 20 godina

Ističu i da se, usprkos sportskim rezultatima, suočavaju s teškom činjenicom - sportski tereni nisu obnavljani gotovo 20 godina.

"Suprotno netočnim tvrdnjama koje se povremeno šire u medijima, pješčani tereni nisu zamišljeni samo za dresuru ili školu jahanja. Takvi su isključivo zato što se u njih nije ulagalo gotovo dva desetljeća, a sva najveća konjička natjecanja u svijetu se upravo odvijaju na pješčanim terenima.

Foto: Facebook/zagrebački Konjički Savez

Istina je jasna i bolna: naši sportski tereni, osnovni i nužni element svakog sportskog borilišta, postupno propadaju", naglašavaju.

Hipodrom postao poput Titanika

"Danas su tereni Hipodroma Zagreb, umjesto mjesta sporta i razvoja, postali poput Titanika koji tone, umjesto da budu platforma za stvaranje sportskih programa, rezultata i uspjeha. To je stanje koje više ne možemo ignorirati".

Iz konjičkog saveza kažu da bez hitne obnove i ulaganja u terene neće biti moguće održavati međunarodna natjecanja, kao ni sigurnost sportaša i konja.

Podsjećaju da je Hipodrom javni objekt namijenjen razvoju sporta te da klubovi koji djeluju u sklopu Zagrebačkog konjičkog saveza imaju pravo koristiti ga u okviru Programa javnih potreba Grada Zagreba.

Foto: Facebook/zagrebački Konjički Savez

"Naš je cilj osigurati najbolje uvjete za rad i razvoj svih sportaša, posebno mladih", poručuju.

Na kraju poručuju da ostaju potpuno posvećeni svojoj misiji te zahvaljuju svima koji ih podržavaju u očuvanju i razvoju konjičkog sporta u Zagrebu.

Foto: Facebook/zagrebački Konjički Savez

