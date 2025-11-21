FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SVE PROPADA' /

Konjički savez objavio fotografije poplavljenog Hipodroma: 'Tereni su kao Titanik koji tone'

Konjički savez objavio fotografije poplavljenog Hipodroma: 'Tereni su kao Titanik koji tone'
×
Foto: Facebook/zagrebački Konjički Savez

Naglašavaju da se, usprkos sportskim rezultatima, suočavaju s teškom činjenicom - sportski tereni nisu obnavljani gotovo 20 godina.

21.11.2025.
21:24
Tesa Katalinić
Facebook/zagrebački Konjički Savez
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebački konjički savez na svom je Facebook profilu objavio priopćenje u kojem ukazuju na stvarno stanje infrastrukture Hipodroma Zagreb.

"Zagrebački konjički sport (preponsko i dresurno jahanje) posljednjih je godina napravio ogroman iskorak. Zajedničkim radom sportaša, trenera, roditelja i cijele konjičke zajednice, te uz predan angažman Saveza, uspjeli smo oživjeti prostor Hipodroma Zagreb koji je desetljećima bio zanemarivan i vratiti ga na sportsku kartu Zagreba. Najveći dokaz toga je povratak Svjetskog kupa u Zagreb nakon više od dvadeset godina koji će se održati u lipnju 2026", započeli su u priopćenju. 

Naglašavaju i da su domaćinstvo Svjetskog kupa dobili zahvaljujući dugogodišnjem kvalitetnom razvoju lokalnog sporta i projektima koje provode. 

Savez odbacuje svako povezivanje s, kako navode, "neprovjerenim, netočnim ili zlonamjernim tvrdnjama" te naglašava da je njihov rad javan, transparentan i isključivo usmjeren na razvoj sporta.

Konjički savez objavio fotografije poplavljenog Hipodroma: 'Tereni su kao Titanik koji tone'
Foto: Facebook/zagrebački Konjički Savez

Tereni nisu obnovljeni gotovo 20 godina

Ističu i da se, usprkos sportskim rezultatima, suočavaju s teškom činjenicom - sportski tereni nisu obnavljani gotovo 20 godina.

"Suprotno netočnim tvrdnjama koje se povremeno šire u medijima, pješčani tereni nisu zamišljeni samo za dresuru ili školu jahanja. Takvi su isključivo zato što se u njih nije ulagalo gotovo dva desetljeća, a sva najveća konjička natjecanja u svijetu se upravo odvijaju na pješčanim terenima.

Konjički savez objavio fotografije poplavljenog Hipodroma: 'Tereni su kao Titanik koji tone'
Foto: Facebook/zagrebački Konjički Savez

Istina je jasna i bolna: naši sportski tereni, osnovni i nužni element svakog sportskog borilišta, postupno propadaju", naglašavaju. 

Hipodrom postao poput Titanika

"Danas su tereni Hipodroma Zagreb, umjesto mjesta sporta i razvoja, postali poput Titanika koji tone, umjesto da budu platforma za stvaranje sportskih programa, rezultata i uspjeha. To je stanje koje više ne možemo ignorirati".

Iz konjičkog saveza kažu da bez hitne obnove i ulaganja u terene neće biti moguće održavati međunarodna natjecanja, kao ni sigurnost sportaša i konja. 

Podsjećaju da je Hipodrom javni objekt namijenjen razvoju sporta te da klubovi koji djeluju u sklopu Zagrebačkog konjičkog saveza imaju pravo koristiti ga u okviru Programa javnih potreba Grada Zagreba.

Konjički savez objavio fotografije poplavljenog Hipodroma: 'Tereni su kao Titanik koji tone'
Foto: Facebook/zagrebački Konjički Savez

"Naš je cilj osigurati najbolje uvjete za rad i razvoj svih sportaša, posebno mladih", poručuju.

Na kraju poručuju da ostaju potpuno posvećeni svojoj misiji te zahvaljuju svima koji ih podržavaju u očuvanju i razvoju konjičkog sporta u Zagrebu.

Konjički savez objavio fotografije poplavljenog Hipodroma: 'Tereni su kao Titanik koji tone'
Foto: Facebook/zagrebački Konjički Savez

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatno koliko je smeća ostalo nakon Thompsona! Iz Zrinjevca dali usporedbu

HipodromKonjički SportZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'SVE PROPADA' /
Konjički savez objavio fotografije poplavljenog Hipodroma: 'Tereni su kao Titanik koji tone'