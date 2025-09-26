Komnetar prvi stiže pretplatnicima newslettera! Drugi čekaju, a vama dođe vruć i svjež

Tko god je ikad otvorio Net.hr i nasmijao se do suza na račun neke fotomontaže, velike su šanse da je krivac bio – Siniša Mareković. Taj zagrebački vizualni čarobnjak već više od desetljeća svakodnevno servira svoj Komnetar: britak, sarkastičan i nimalo nježan prema političarima, zvijezdama i svima koji se u tom trenu nađu pod reflektorima javnosti.

Mareković je u mladosti krenuo putom kemije, ali je brzo otkrio da mu bolje leži 'miješanje' boja, ideja i pikanterija nego formula. Danas je poznat kao autor satiričnih montaža koje se čitaju brže od naslova i pamte dulje od mnogih vijesti.

Uz to, čovjek dizajnira medalje, piše knjige i – vjerovali ili ne – još stigne i trčati. Ukratko, čovjek koji i kad miruje proizvodi energiju.

A sad ono najvažnije - od sada Komnetar prvo stiže pretplatnicima Net.hr newslettera, a tek popodne na portal.

Da, dobro ste pročitali – dok drugi čekaju da se pojavi na portalu, vi ga možete dobiti ravno u inbox, vrućeg i svježeg, uz jutarnju kavu ili na poslu kad mislite da vas nitko ne gleda.

Ako već jeste među pretplatnicima, čestitamo – smijeh i ironija su vam osigurani prvi. Ako niste, vrijeme je da kliknete i pridružite se. Jer kao što Mareković kaže - dobar Komnetar ne treba objašnjenje – dovoljno je da stigne na vrijeme.

